Rusia viola espacio aéreo de Estonia: ¿la OTAN se quedó corta en su reacción?

Aviones rusos sobrevolaron Estonia durante 12 minutos, en un nuevo desafío a la OTAN, provocando consultas urgentes en la alianza, pero también dudas sobre la efectividad de su respuesta.

Laura Henao Arévalo
23 de septiembre de 2025 - 12:14 p. m.
Una imagen fija tomada de un video proporcionado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia muestra a cazas MiG-31.
Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Rusia lo hizo otra vez: este sábado, aviones rusos volaron sobre Estonia durante 12 minutos. Según las autoridades, los pilotos que operaban los aviones de combate MiG-31 ignoraron las señales de los cazas italianos que respondían desde la misión de Policía Aérea del Báltico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Rusia busca consolidar un poder militar capaz de desafiar a Occidente. Hoy su capacidad está en aumento y, como siempre, resulta desafiante. Nunca es conveniente subestimar el impacto que puede tener Rusia en la...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
