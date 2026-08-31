Rusia y EE. UU. se mueven centímetros: qué hay detrás de visita del jefe de la CIA a Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), junto al director de la CIA, John Ratcliffe (izquierda).
Foto: EFE - WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT
Más de cuatro años después, y en medio del hermetismo que rodea algunas de las decisiones sobre la guerra en Ucrania, Rusia y Estados Unidos se mueven centímetros en su estrategia, mientras toda la alianza de la OTAN observa con atención un conflicto que hace mucho tiempo parece encerrado en un cuello de botella. Todo emergió con la visita de John Ratcliffe, director de la CIA, a Moscú, para una reunión de casi diez horas con Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), y Alexander Bortnikov, director del Servicio...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación