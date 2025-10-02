Logo El Espectador
02 de octubre de 2025 - 08:04 p. m.

Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando

Los intercambios de prisioneros han sido el único resultado tangible de los tres ciclos de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Estos dos países intercambiaron 185 prisioneros de guerra de cada bando, anunció este jueves el Ministerio de Defensa ruso tras varios canjes que continúan pese al estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

Agencia AFP

