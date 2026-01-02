Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia por un hombre con problemas psiquiátricos

Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Un sacerdote de nacionalidad colombiana, Rodrigo Grajales Gaviria, ha sido apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ha sido ya arrestado, según han informado este viernes las autoridades locales.

El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena (norte), cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.

El agredido ha declarado que no conocía al atacante.

Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental.

