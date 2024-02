Salud de Kate Middleton: familia real aclara rumores sobre la princesa de Gales

La princesa de Gales, Kate Middleton, fue operada en enero, según informó el Palacio de Buckingham. Foto: Instagram @princeandprincessofwales - Instagram @princeandprincessofwales

La historia sobre la salud de Kate Middleton, quien fue sometida a una cirugía abdominal programada para el pasado 17 de enero, todavía tiene muchos interrogantes. La prensa europea continúa especulando sobre el estado de la princesa de Gales, incluso llegando a señalar que se encontraba en coma, en un “gran peligro” y que tenía cáncer.

“Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en ese momento debido a las complicaciones que surgieron. La decisión fue ponerla en coma inducido. Tuvieron que intubarla. Hubo complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio no fue tan bien”, dijo la periodista española Concha Calleja en su programa Fiesta.

La princesa fue ingresada en una clínica del barrio de Marylebone, a la que acudieron en el pasado otros miembros de la familia real como el príncipe Felipe, esposo de Isabel II. Poco se ha sabido sobre los detalles de la operación. Por eso, el Palacio de Buckingham ha salido a disipar los rumores. Una fuente cercana a la familia real le dijo al diario británico The Times que “esa periodista no hizo ningún intento de verificar nada de lo que dijo con nadie en la casa. Es fundamentalmente, totalmente inventado, y usaré un inglés cortés aquí: no es el caso en absoluto”.

La fuente añadió que la cirugía de la princesa, de 42 años, fue todo un “éxito”, pero que su recuperación requería que permaneciera hasta dos semanas en la Clínica de Londres. Según el informe del Palacio, la princesa Kate ya volvió a su residencia en Windsor, pero solo retomará sus deberes hasta después de Pascua. Es decir, hasta el 31 de marzo.

“La Princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada”, señaló el Palacio de Kensington en un comunicado.

El comunicado añade que en adelante solo se publicarán partes oficiales sobre la evolución del estado de Kate Middleton “cuando haya nueva información significativa”.

El esposo de Kate, el príncipe William, también se ha tomado un tiempo por fuera de sus deberes para ayudar a la recuperación de su esposa, según People. Así, el Príncipe de Gales podría de este modo cancelar una visita a Roma.

La pareja, que tiene tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, reside en una propiedad privada en Windsor, al oeste de Londres. En las últimas encuestas, Kate Middleton ocupó el tercer lugar de popularidad entre los miembros de la realeza vivos, con un índice de aprobación pública del 63 %, detrás de su esposo Guillermo (68 %) y de la hermana del rey Carlos III, la princesa Ana (67 %).

