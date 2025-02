Salud del papa Francisco: necesita oxígeno y sigue con pronóstico reservado

Una monja arregla las flores que le han dejado al papa Francisco, quien se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma. Foto: EFE - GIUSEPPE LAMI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo está la salud del papa Francisco? La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó este domingo, 23 de febrero, por la mañana, mediante el canal de Telegram, que “pasó una noche tranquila, el papa descansó”.

De acuerdo con el reporte del canal Vatican News, “esta mañana, el papa Francisco ha presentado una crisis respiratoria asmática prolongada, que también ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo”. El papa realizando más exámenes clínicos. Se esperan los resultados en el boletín de esta tarde. Por el momento, el diagnóstico es reservado".

La Santa Sede informó a última hora del sábado la alarmante noticia de que Jorge Bergoglio, hospitalizado desde el 14 de febrero, había sufrido una crisis asmática prolongada, requiriendo la aplicación de oxígeno. El jesuita argentino, cabeza de la Iglesia católica desde 2013, fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma con bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral.

¿Qué es la trombocitopenia que tiene el papa?

Los análisis de sangre efectuados también “revelaron una trombocitopenia (problemas hematológicos), asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea”, añadió la Santa Sede.

La trombocitopenia es una afección que se produce cuando el recuento de plaquetas en la sangre de una persona es demasiado bajo, lo que puede causar problemas para detener hemorragias, y puede ser potencialmente mortal.

“El papa empeora”, titulaba el domingo por la mañana el diario italiano Corriere della Sera, mientras que La Repubblica se refería al “día más oscuro” para el Vaticano.

“La situación es cada vez más preocupante”, estimó Fabrizio Pregliasco, un destacado virólogo italiano, al diario La Stampa, añadiendo que “las próximas horas y días serán cruciales”.

La carta del papa Francisco

El Vaticano difundió un mensaje del papa con motivo del Angelus de este domingo, que fue redactado hace unos días, en la que dice que continúa con su recuperación y pide: “Recen por mí”.

“Continúo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, escribió.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, dice el texto publicado por la cuenta del Vaticano en X.

Sobre la guerra en Ucrania, el papa dijo: “Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”. Se refirió, además, al “martirizado pueblo ucraniano”, invitó a los fieles de todo el mundo a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y llamó a rezar “por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriento Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, continúa el texto.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com