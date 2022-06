Salud mental: cómo dar tranquilidad en medio de la guerra en Ucrania

Directora de la Asociación Ucraniana de Psicología Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Además de lidiar con su propio trauma, Valeria Palii, directora de la Asociación Nacional de Psicología de Ucrania, debe lidiar con la devastación emocional que la guerra de Rusia contra su país le causó a sus connacionales. A pesar de la guerra, Palii logró viajar a Bogotá para asistir en representación de su país a la Cumbre Internacional de Psicología y Salud Global organizada por la Asociación Americana de Psicología (APA) y el Colegio Colombiano de Psicólogos. Palii habló con El Espectador sobre su experiencia como líder de salud mental en Ucrania. La entrevista se realizó en presencia de Frank C. Worrell, director de la APA.

El Espectador: ¿Cómo fue su llegada a Bogotá?

Valeria Palii: Venir fue una decisión muy complicada para mí. Creo que muchos ucranianos sienten que deben quedarse en el país y ayudar a nuestra gente. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que es importante estar acá y encontrarme personalmente con mis colegas y agradecerles porque muchos de ellos nos apoyan y han hecho grandes cosas por nuestro país y por los psicólogos y psicólogas ucranianas.

Decidí viajar a Bogotá porque es importante para el trabajo a futuro. Mi viaje fue un desafío. Los aeropuertos en Ucrania están cerrados porque hay una alta probabilidad de bombardeos, entonces tuve que viajar a Varsovia, capital de Polonia, en bus. Fue un viaje de unas 15 horas. Luego viajé a París y de ahí a Bogotá. Estoy feliz de estar acá y reencontrarme con mis amigos y colegas. Me alegra representar a Ucrania y mostrar que somos un pueblo fuerte, valiente y muy resiliente.

EE: ¿Cómo ha vivido el trauma colectivo en su país?

VP: El primer día fue una experiencia muy difícil porque tuvimos que salvar nuestras vidas, apoyar a nuestros familiares y abordar muchas escenas que fueron duras para los sobrevivientes. En ese momento me di cuenta de que debíamos crear iniciativas para abordar la situación.

A veces siento que estoy dividida en dos partes: por un lado, soy una persona que, como todas las ucranianas, está traumatizada y sufre estrés; por otro, soy una psicóloga que se moviliza e intenta hacer lo mejor. Intento empoderar a nuestra comunidad, ganar apoyos de otros países y representar a Ucrania en la medida de lo posible.

Hay varias iniciativas en terreno y otras en línea mediante las que hemos colaborado con las autoridades estatales. Pero es difícil porque la situación cambia constantemente y rápido. Debemos ayudar a los ucranianos en el territorio y también a aquellos que han sido desplazados internos y a los refugiados en otros países europeos. Son muchas tareas que intentamos resolver.

EE: ¿Cuáles políticas de salud mental ha defendido su organización?

VP: En Ucrania tenemos una legislación muy pobre en materia de salud mental y eso es un gran problema, pero desde la Asociación Nacional Ucraniana de Psicología hemos trabajado para impulsar cambios en las leyes. En 2019 organizamos una mesa redonda, con apoyo de la Asociación Americana de Psicología (APA) y tuvimos una conversación muy productiva con nuestros políticos acerca de la necesidad de legislar en materia de salud mental. Luego creamos grupos de trabajo con abogados y psicólogos y hemos podido hacer algunos ajustes en nuestra legislación. Yo misma trabajé en crear una nueva ley de salud mental donde se establecerían los primeros pasos y los primeros cambios. Pero, como si fuera un chiste, esta se iba a aprobar el 24 de febrero, el día en que comenzó la invasión de lleno. Espero que podamos finalizar ese proceso, pero habrá que seguir trabajando en el campo. Todavía tenemos muchos vacíos en nuestras leyes de salud mental y salud pública. Estos vacíos son, fundamentalmente, en materia de capacitación, licencia y el nivel de calidad de los servicios de salud mental.

Hoy, a las 3 a.m. hora de Colombia, hablé con Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania. Me dijo que quiere impulsar un programa de salud mental. Eso suena prometedor y espero que nos ayude a finalizar los procesos incompletos.

EE: ¿Cuáles son los principales desafíos para la salud mental en Ucrania en este momento?

VP: En general creo que deberíamos aumentar los requisitos para la práctica psicológica. Deberíamos ser más estrictos en materia de licencias para ayudar a que nuestros psicólogos ofrezcan un mejor servicio y dar garantías a los pacientes.

Ahora en Ucrania los psicólogos colaboran con psiquiatras y trabajadores sociales. Creo que tenemos suficientes profesionales de salud mental en el país, ahora el objetivo es hacer la colaboración eficiente y a la altura de los desafíos. Tenemos personas que padecen estrés agudo, niños con distintos tipos de trauma, pacientes con trastorno por estrés postraumático, muchas mujeres víctimas de violación… es una lista larga de problemas. Necesitamos reaccionar de manera inmediata y ofrecer el mejor servicio.

EE: ¿Cómo ha cambiado la práctica de la psicología desde que comenzó la invasión?

VP: Muchos colegas del sector privado comenzaron a trabajar voluntariamente. Ahora ofrecen servicios gratuitos para poblaciones vulnerables.

La invasión ha transformado los límites profesionales. El primer día envié mensajes de texto a mis pacientes y les pregunté cómo lograron escapar, cómo lograron sobrevivir… No creo que sea una buena práctica hacer eso regularmente porque amplía las fronteras profesionales entre el paciente y yo.

Sé que el número de solicitudes en las prácticas privadas está disminuido porque la gente sufre problemas financieros y nuestra economía está estancada. Al mismo tiempo, sé que el número de solicitudes de psicólogos en diferentes servicios y líneas de atención está aumentando porque las personas necesitan ayuda y buscan servicios gratuitos.

EE: ¿Cuáles son sus planes a futuro como directora de la Asociación Ucraniana de Psicología?

VP: Trabajamos en tres direcciones. La primera es capacitar. Amanda Clinton, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Asociación Americana de Psicología, nos facilitó muchos materiales útiles de la APA que nosotros mismos tradujimos. Ella organizó conferencias para psicólogos de Ucrania sobre Terapia de procesamiento cognitivo, un método empleado para tratar el estrés postraumático.

También invitamos especialistas de otros países y en esto nos ayudó mucho la Asociación de Psicología de Portugal. Intentamos visualizar nuestros problemas a futuro. En unos meses seguramente tendremos cifras más altas de suicidios y habrá más personas con lesiones cerebrales. Hemos estado capacitando nuestros profesionales en cómo atender esos problemas y esperamos que ellos mismos, a futuro, puedan enseñar.

La segunda dirección es fortalecer la asistencia psicológica. En junio lanzamos una línea telefónica directa de atención psicológica para ucranianos que viven en el país o que han huido a países europeos. La organizamos con ayuda de la APA, Amazon y el PNUD. Los ucranianos pueden llamar gratuitamente y tener sesiones de audio o video con psicólogos. Fuera de Ucrania, la línea funciona en Suecia, Portugal, Francia, la República Checa y Polonia, países con un gran número de ucranianos. Queremos expandir esta línea telefónica a Alemania, Italia y quizás algunos países del Este de Europa.

La tercera dirección es la diplomacia: es importante para nosotros comunicar nuestras necesidades y que nuestros socios internacionales no colaboren con comunidades rusas. Creemos que este tipo de bloqueo puede provocar actividad civil en rusia porque desafortunadamente muchas personas no protestan contra la guerra e, incluso, la apoyan.

EE: ¿Han implementado prácticas especiales para poblaciones vulnerables?

VP: Sí. Hemos trabajado con los distintos ministerios para trabajar con distintas poblaciones vulnerables. Por ejemplo niños, mujeres, combatientes, veteranos de guerra. En cada frente desarrollamos una política distinta.

EE: ¿Cómo es el trabajo con los combatientes?

VP: Ha sido a través del Ministerios de defensa. Con ellos hay muchos factores a tener en consideración que son específicos de la práctica militar. Hay soldados que fueron prisioneros, heridos, mutilados; con heridas morales que perdieron amigos cercanos. Es un trabajo de duelo.

EE: Es difícil saber cuándo acabará la guerra y eso es, claramente, un factor de ansiedad ¿Qué le dice a un paciente que sufre por la ansiedad de la incertidumbre de la guerra?

VP: Hemos implementado el modelo de Israel, pues creo que ellos tienen una experiencia similar a la nuestra adaptándose a una nueva realidad. Los seres humanos somos adaptables, podemos seguir trabajando y viviendo. Creemos que esta guerra acabará con nuestra victoria, pero la pregunta es a qué costo. El costo es más alto cada día y la guerra puede llegar a ser muy larga, por eso debemos desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. Nos hemos enfocado en esa idea y nuestro trabajo ha consistido en comunicar la idea de que debemos aprender a vivir en una nueva realidad.

En este momento interviene Frank Worrell, director de la Asociación Americana de Psicología

Frank Worrell: En efecto, hay incertidumbre y esto lleva a una situación de impotencia aprendida. Esto traerá como resultado el aumento de la depresión, el estrés y la ansiedad. Incluso después de la guerra seguirá la necesidad de servicios psicológicos. Aunque no podemos detener la guerra, podemos buscar una sensación de normalidad: controlar cuándo comemos, dónde vamos y ese tipo de cosas. Me alegra escuchar que la línea de asistencia psicológica que apoyó la APA se está utilizando. Esta funciona en varios países, no solo Ucrania, para tiempos de crisis. Creo que los psicólogos de Ucrania saben que están haciendo un trabajo maravilloso. Ellos mismo están experimentando también el desplazamiento, estrés y ansiedad, pero hacer el trabajo para el que están entrenados, les dará un sentido de normalidad. Así que eso es algo que ellos pueden controlar y así funciona con lo que tienes.

VP: Ese es un punto muy importante. Muchos ucranianos entienden que podemos contribuir en nuestra victoria haciendo cosas muy simples que significan apoyan para nuestro ejército y nuestra resistencia.

Por ejemplo, muchas personas preparan comida para nuestros defensores, algunos de ellos donan dinero, algunos trabajan, comparten y comunican lo que está pasando. Cada pequeña contribución es muy importante y todo esto son cosas que podemos controlar. La ansiedad ocurre por cosas que no podemos controlar, como el fin de la guerra. Pero cuando hago algo por nuestra victoria es mi forma de contribuir y crear una idea de que controlo una parte de una situación impredecible. En Ucrania tenemos una aplicación que suena una sirena cada vez que hay una emergencia. Hoy en Kiev sonaron tres sirenas. Es horrible y no sé cuándo sonará de nuevo. Pero pensar en estas pequeñas cosas que podemos controlar tiene un impacto positivo en nuestra salud mental.

