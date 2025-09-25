Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel, dice que luchará hasta el “último suspiro”

El expresidente francés Nicolas Sarkozy (izq.) y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy (der.) Foto: EFE - Teresa Suarez

El expresidente francés Nicolas Sarkozy denunció este jueves que su condena es “de una gravedad extrema para el Estado de Derecho, para la confianza en la Justicia” y anunció que luchará “hasta (su) último suspiro para demostrar (su) completa inocencia”.

En una declaración ante la prensa tras la lectura de su sentencia a cinco años de cárcel por la financiación de su campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, Sarkozy señaló que con esa pena se humilla “la imagen de Francia”.

El que fuera jefe del Estado entre 2007 y 2012, que aseguró que apelará la pena, habló de “una injusticia inverosímil” y de “escándalo” y anunció que recurrirá la sentencia, en la que dijo apreciar que “el odio no tiene límites”.

Se quejó de que, aunque el Tribunal Correccional de París no considere demostrado que hubo financiación ilegal de su campaña electoral y que no hubo enriquecimiento personal, le imponga “pasar cinco años en prisión”.

Pese a todo, afirmó que asumirá sus “responsabilidades” y acudirá a las convocatorias de la Justicia: “si quieren a toda costa que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza alta, porque soy inocente”.

“Lucharé hasta mi último suspiro para probar mi inocencia completa”, subrayó, después de haber asegurado que no le anima el “espíritu de revancha”.

Su condena es por asociación de malhechores, es decir, por haber formado una trama con sus subordinados para obtener dinero del régimen de Gadafi para la campaña de 2007, de la que salió victorioso.

Los jueces, sin embargo, estiman que no hay pruebas en su caso de corrupción, ni de malversación de fondos ni de violación del código electoral.

La Fiscalía debe convocarlo en el plazo de un mes para su ingreso en prisión y el recurso que ha anunciado no le evitará en principio ir a la cárcel, aunque puede presentar una demanda de liberación provisional por su elevada edad.

