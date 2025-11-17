“Se junta con millonarios”: la vida de lujo de Verónica Alcocer en Suecia, según “Expressen”

Primer dama, Verónica Alcocer. Foto: Verónica Alcocer

Un extenso reportaje del diario sueco “Expressen” cuenta las infidencias de la nueva vida de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, quien, según cuenta el medio, viviría hace por lo menos un mes en dicho país teniendo un estilo de vida lujoso.

La llegada de Alcocer a Suecia coincide con la designación hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ella, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, que trajo consigo considerables sanciones económicas para los implicados.

“Aquí vive en un apartamento, se codea con millonarios que beben champán y observan, y se la ha visto de fiesta en el club privado Noppes”, cuenta la publicación. Al llegar en octubre, la primera dama se habría radicado en un hotel antes de trasladarse a un apartamento en pleno corazón de Estocolmo, ciudad en la que ya había estado.

El medio reseña investigaciones de La Silla Vacía y otras publicaciones colombianas que han seguido de cerca el lujoso estilo de vida de Alcocer, recogiendo que suele viajar con “una maquilladora, una estilista y una fotógrafa personal”.

Noppes, el club en el que han visto a Alcocer, fue fundado por Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, un amigo personal del rey Carlos XVI Gustavo. Entre los millonarios con los que se habría reunido están “Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson”.

“Estaba en la fiesta de verano de Noppe y alguien comentó que la primera dama de Colombia también estaba allí y que, al igual que ella, vivía en Suecia. Hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad. Aun así, me parece extraño que esté aquí”, respondió a Expressen la periodista y presentadora Alexandra Pascalidou.

Así como ella, el medio consultó a varias de las personalidades con las que han visto a Alcocer y, aunque algunos se negaron a comentar, otros, como Pascalidou, confirmaron encuentros casuales con ella en sus primeras semanas en Estocolmo.

Ya en 2024 la primera dama, junto con el presidente Petro, estuvieron en Suecia y se reunieron con el rey y su esposa. El medio sueco reseña que también estuvo en otra oportunidad para aprender inglés.

