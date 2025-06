Zelenski dice que habló con Trump sobre tregua y compra de armas a EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dirige a una conferencia de prensa conjunta con el canciller austríaco en la Cancillería en Viena, Austria, el 16 de junio de 2025. Foto: AFP - HELMUT FOHRINGER

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que habló con Donald Trump sobre una posible tregua en Ucrania y la compra de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses, durante su reunión al margen de la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.

“Hemos hablado de cómo lograr un alto el fuego y una paz real. Hemos hablado de cómo proteger a nuestro pueblo”, escribió Zelenski en redes sociales. Calificó el encuentro como “largo y sustancial”, en referencia a los más de 50 minutos que duró la reunión con el mandatario republicano.

Se trató del primer cara a cara formal desde la breve conversación que ambos sostuvieron en Roma, durante los funerales del papa Francisco.

En otro mensaje publicado en X, Zelenski añadió que también habló con Trump “sobre la compra de sistemas de defensa aérea estadounidenses”, como los Patriot, y sobre “la posibilidad de una coproducción de drones” entre ambos países. “Podemos fortalecernos mutuamente”, aseguró el mandatario ucraniano.

Zelenski dejó claro que Ucrania está “dispuesta a comprar el equipamiento”, aunque no detalló cuál fue la respuesta de Trump. El presidente estadounidense, por su parte, dijo a la prensa que entendía que los ucranianos “querían” los Patriot, pero advirtió: “Veremos si podemos suministrar algunos de ellos. Son muy difíciles de obtener y nosotros también los necesitamos”.

Un alto funcionario de la presidencia ucraniana, bajo condición de anonimato, aseguró a AFP que la reunión “fue bien”, y que Zelenski se mostró “satisfecho” y “agradecido a Trump” al finalizarla.

Ambos mandatarios tenían previsto reunirse a mediados de junio en Canadá, durante una cumbre del G7, pero el encuentro fue cancelado tras la salida anticipada de Trump del evento.

Las reuniones de Estambul

Durante el encuentro, Zelenski también informó a Trump sobre el desarrollo de las recientes reuniones técnicas entre Ucrania y Rusia en Estambul. Allí se lograron acuerdos para intercambiar prisioneros de guerra y restos mortales de soldados caídos por ambos bandos.

Sin embargo, Zelenski denunció que “Rusia nos dio los cuerpos de sus propios muertos”, en referencia a una veintena de cadáveres que, según Kiev, Moscú entregó como si fueran combatientes ucranianos.

El presidente ucraniano también aprovechó el encuentro para actualizar a Trump sobre la situación militar actual en el frente. “Definitivamente, Putin no está ganando”, escribió Zelenski, quien ha corregido públicamente en otras ocasiones declaraciones del presidente estadounidense sobre el curso de la guerra.

Zelenski felicita a EE. UU. por sus ataques a Irán

Zelenski también elogió a Trump por los recientes ataques de Estados Unidos contra instalaciones del programa nuclear iraní. “Es importante que las acciones de EE. UU. debilitan no sólo su programa nuclear, sino también su producción de drones”, declaró.

Recordó que Irán ha transferido a Rusia el modelo de dron Shahed, con el que Ucrania es atacada cada noche. Algunas fuentes afirman que Irán también tenía previsto enviar misiles balísticos, aunque su capacidad se ha visto reducida tras los bombardeos israelíes.

