Sequía extrema: Rumania dinamita rocas en el Danubio para aumentar flujo de agua

Imágenes de una explosión controlada para desviar aguas del Danubio. Foto: Captura de video

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rumania dinamitó el lunes un afloramiento de roca para ayudar a redirigir agua del río Danubio en medio de una dura sequía que afecta al país, junto con Hungría, informó la agencia Reuters.

“La explosión controlada del lunes lanzó una columna de agua y escombros al aire. Las autoridades indicaron que despejaría el camino para construir una presa temporal que enviaría más agua al cauce del río donde se encuentra el reactor restante de Cernavoda”, informó la agencia.

El agua tiene como destino el único reactor nuclear que funciona en el país, que atiende cerca de un quinto de la demanda energética del territorio, “una medida sin precedentes que subraya la magnitud de la crisis energética en toda la región”, describe la publicación.

En Hungría, por otro lado, las autoridades prevén dos días más de energía de su única central nuclear, que igualmente se ha visto afectada por la disminución del caudal del Danubio.

En ambas naciones, los gobiernos han hecho un llamado al ahorro de agua y energía, lo que ha llevado incluso a frenar la producción automotriz de marcas como Dacia y Ford.

Estos países de Europa oriental se han visto afectados por el tiempo seco mientras el occidente del continente resiste olas de calor y los efectos de incendios forestales históricos en localidades de España, Francia y Grecia.

Este lunes, por ejemplo, la agencia meteorológica británica informó que Inglaterra y Gales vivieron el julio más seco desde que se tiene registro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com