Sondeo indica que popularidad de Putin ha aumentado desde la invasión

Putin en la celebración de los ocho años de la anexión de Crimea, el pasado 18 de marzo. Foto: RAMIL SITDIKOV / SPUTNIK POOL

Aproximadamente 83 % de los rusos aprueba la acción de Vladimir Putin, que ganó 12 puntos en popularidad con respecto a febrero, según la encuesta publicada el jueves por el instituto ruso independiente Levada, su primer sondeo desde el inicio de la ofensiva en Ucrania.

Solo 15 % de los rusos dicen no aprobar la acción del presidente (-12 % en un mes) y 2% no tienen opinión, en un país en el que el disenso y las protestas en rechazo a la ofensiva, no obstante, han sido reprimidas por las autoridades.

El primer ministro Mijaíl Misuri ganó 11 puntos (71%, contra 60% en febrero) y el gobierno 15 puntos (70% contra 55% en febrero).

Las encuestas anteriores se habían hecho públicas en las últimas semanas y ya mostraban un índice de popularidad de Putin del 80% o más, pero eran realizadas por instituciones progubernamentales.

Vladimir Putin justificó la ofensiva militar rusa contra Ucrania acusándolo de haber organizado un genocidio de la población rusoparlante y de servir de trampolín a la OTAN, amenaza existencial para Rusia.

Este mensaje es transmitido a diario por los medios de comunicación estatales, mientras que las voces críticas han sido obligadas al silencio o al exilio, bajo pena de severas sanciones penales en caso de palabras que denigren la acción del ejército ruso.

Rusia también prohibió algunas de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok), acusadas de tener una línea editorial contra el gobierno.

