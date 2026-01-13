Carrefour y los principales supermercados franceses se niegan a vender productos de Mercosur

Aspecto este lunes del corte de la AP-7 a la altura de Pontós, Girona por parte de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur. Foto: EFE - David Borrat

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen firmará el sábado 17 de enero el tratado de libre comercio con el Mercosur. ¿Esto significa que la carne producida en Sudamérica llegará a los supermercados europeos? No necesariamente, anuncian las principales cadenas de distribución de alimentos que se niegan a vender estos productos.

“No, no lo haremos. Es un compromiso firme. La semana pasada estuve en la junta directiva de la FCD, que es el sindicato de la gran distribución. Carrefour, Systemu y Leclerc tendrán la misma postura”, anunció el lunes Thierry Cotillard, presidente del grupo “Les mousquetaires” (supermercados (Intermarché y Netto).

“Esto es muy importante porque, una vez se apruebe el Mercosur, todos tendremos nuestra parte de responsabilidad, especialmente los que compran. Y en lo que respecta a la gran distribución, supone el 40 % de los mercados. Puedo asegurarles que podemos tranquilizar a los agricultores en cuanto a que no compraremos estos productos en el extranjero”, agregó en declaraciones a la radio FranceInfo.

En el mismo sentido, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, estimó que “la adopción del Mercosur tendrá un impacto bastante limitado”. “La decisión del grupo Carrefour y sus homólogos es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses”, aseveró, y añadió: “el 100 % de las aves de corral son francesas, el 97 % de la carne de res es francesa y el 100 % de la carne de cerdo es francesa”. “No habrá cambios”, subrayó.

Los directivos de los supermercados Leclerc y Coopérative U confirmaron su rechazo a vender estos productos.

“Competencia desleal”

Los productores agropecuarios europeos están preocupados por la futura reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una “competencia desleal”.

Ante estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a legislar sobre los residuos de pesticidas y anunció el miércoles la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

La UE también prometió reforzar sus controles para asegurarse de que las importaciones agrícolas respeten las normas europeas.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció un aumento de 50% en el número de controles realizados fuera de su territorio en un plazo de dos años.

En este contexto, alrededor de 350 tractores entraron en París el martes al amanecer para una nueva jornada de movilización agrícola, con el fin de exigir “medidas concretas e inmediatas” al gobierno francés.

