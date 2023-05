Tensión tras supuesto ataque con drones contra Putin; Ucrania se desmarca

Vista general del Kremlin de Moscú en Moscú, Rusia, 03 de mayo de 2023. Foto: EFE - YURI KOCHETKOV

Sube la tensión tras las acusaciones de Moscú contra Kiev este miércoles por un ataque con drones supuestamente dirigido a Vladimir Putin.

“Anoche, el régimen de Kiev intentó golpear al Kremlin”, en el centro de Moscú, con dos drones que quedaron “fuera de servicio” gracias a “sistemas de radar de guerra electrónica”, indicó la Presidencia rusa.

Ucrania, por su parte, negó el cualquier implicación en el hecho. “Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró en Kiev el consejero presidencial Mijailo Podoliak. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó.

La información, no obstante, ha suscitado todo tipo de reacciones: desde las más mesuradas hasta las más preocupante.

El expresidente ruso Dmitri Medvedev abogó el miércoles por la “eliminación física” del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en represalia por el supuesto atentado fallido.

“Después del atentado terrorista de hoy, no hay otra opción que la eliminación física de Zelenski y de su camarilla”, escribió en Telegram el exmandatario, actual número dos del Consejo ruso de Seguridad, conocido por sus frecuentes declaraciones agresivas de apoyo a la intervención rusa en Ucrania.

Estados Unidos, por su parte, dijo que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia. “Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un evento en Washington. “Tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado”, agregó.

Más temprano, el gobierno Rusia había dicho: “Consideramos esas acciones como un intento de acción terrorista y un atentado contra la vida del presidente”. Y agregó: “Rusia se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere apropiado”.

El presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, instó a “destruir el régimen terrorista de Kiev”.

El ataque y los drones

Un video publicado por algunos medios rusos en las redes sociales muestra un pequeño dron acercarse al Kremlin, antes de estallar. En otra filmación, se ve una columna de humo encima de edificio por la noche.

Hasta el momento no ha sido posible verificar esas imágenes con fuentes independientes.

Las acusaciones rusas se producen después de varios actos de sabotaje y de ataques con drones en los últimos días contra zonas de Rusia próximas a la frontera ucraniana.

Algunos drones se han estrellado en los últimos meses en la región de Moscú, pero esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 km de la frontera con la exrepública soviética.

Estos ataques tienen lugar en momentos en que Kiev asegura que está culminando los preparativos de una contraofensiva para reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país.

Desfile del 9 de mayo

El intento de ataque denunciado por el Kremlin se produce a pocos días de las celebraciones del “Día de la Victoria”, el 9 de mayo, que conmemora la victoria de las tropas soviéticas contra la Alemania nazi, en 1945. Varios desfiles fueron anulados en el país por razones de seguridad.

La región de Briansk, fronteriza con Ucrania, anunció el miércoles que renunciaba a la celebración, tras sabotajes recientes que hicieron descarrilar dos trenes.

En Moscú, no obstante, las autoridades decidieron mantener la gran marcha militar en la plaza Roja. “El desfile tendrá lugar. No hay cambios en el programa”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Toque de queda y bombardeos en Jersón

Casi en simultáneo a la difusión de la información sobre el supuesto ataque con drones, al menos 16 personas murieron el miércoles en bombardeos “masivos” rusos en la región ucraniana de Jersón y 12 de ellos en la ciudad homónima, la principal de la zona, indicó la Fiscalía local. Otras 22 personas resultaron heridas en esos ataques, agregó.

Las autoridades ucranianas anunciaron el miércoles un toque de queda de 58 horas en Jersón a partir del viernes por la noche, para permitir a “las fuerzas del orden hacer su trabajo”.

La región de Jersón es, según los analistas, una de las posibles zonas desde donde las fuerzas ucranianas podrían lanzar su contraofensiva. La capital homónima fue recuperada por las tropas de Kiev en noviembre.

En Finlandia, Zelenski, durante una visita no anunciada para participar en una cumbre, se mostró optimista sobre las próximas operaciones bélicas. “Creo que este año será decisivo para nosotros, para Europa, para Ucrania, decisivo para la victoria” contra Rusia, declaró.

La Unión Europea (UE) presentó un plan por valor de 500 millones de euros (unos 550 millones de dólares) para acelerar la producción de municiones, a fin de reponer sus reservas y mantener la ayuda a Ucrania.

