Mujer fue rescatada en Turquía tras pasar más de 200 horas bajo los escombros

Una mujer sentada sobre los escombros de su casa espera los cuerpos de sus familiares en el lugar de los edificios derrumbados tras el fuerte terremoto, en Hatay, Turquía. Foto: EFE - SEDAT SUNA

Una semana después del terremoto que devastó Turquía, las autoridades rescataron nuevos sobrevivientes en el oriente del país. Según reportó la agencia EFE, otras cinco personas han sido halladas con vida por los rescatistas este miércoles. Vale la pena mencionar que este martes se suspendieron las labores de búsqueda en Siria y Turquía, por lo cual muchos consideran que cualquier sobreviviente que se hallara luego de esa hora límite, sería un milagro.

De acuerdo con los reportes oficiales, la cifra de víctimas mortales se acerca a las 40.000 personas entre ciudadanos turcos y sirios. Además, la ONU y otras agencias que adelantaron labores humanitarias explicaron que en sus registros hay más de 80.000 damnificados que deben ser atendidos con refugio, comida y ser reubicados.

Las personas rescatadas en el transcurso de este miércoles pasaron más de 200 horas bajo el asfalto y los escombros que produjo el terremoto de magnitud de 7,8 el pasado lunes. Entre ellas había una mujer de 42 horas que fue hallada con vida en Kahramanmaras, en el sur del país.

Según declaró un miembro del equipo de rescate al diario Hürriyet, la mujer no solo estaba sana y salva tras 222 horas atrapada entre los cascotes, sino incluso “mejor que los que estaban fuera”, algo inexplicable, aseguró. Horas después del sismo que afectó más de 5.000 edificaciones en Turquía, las autoridades alertaron que el promedio para que se pudiera encontrar un sobreviviente oscilaba entre las 72 y las 96 horas.

El último rescate tuvo lugar sobre las en Antioquía, en la punta sur del país. una de las ciudades con mayor nivel de destrucción, donde los equipos sacaron con vida a una mujer y a sus dos hijos pequeños de los escombros, tras 228 horas atrapados. Solo una hora antes, los rescatistas pudieron sacar con vida a una mujer de 74 años, Cemile Kekeç, en la ciudad de Kahramanmaras, cercana al epicentro del sismo.

Las bajas temperaturas, que han estado cercanas a cero grados en toda la región afectada, o incluso inferiores, pueden en ciertas circunstancias facilitar la supervivencia de las personas atrapadas, según han explicado a EFE expertos del equipo de bomberos de Madrid, que participó durante varios días en los rescates. Los cascotes de hormigón protegen contra el frío extremo y al no hacer calor, el cuerpo no suda y no se deshidrata de la misma forma como lo haría en verano.

La ayuda humanitaria en Siria, una “necesidad inmensa”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a los Estados miembros del organismo a aportar “sin demora” 397 millones de dólares para asegurar “una ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente casi cinco millones de sirios”, empezando por “refugio, atención médica y alimentos”.

Guterres precisó que pronto hará un llamamiento similar para ayudar a Turquía.

“Las necesidades son inmensas” y “sabemos que la ayuda para salvar vidas no está llegando a la velocidad y escala necesarias”, insistió Guterres.

“Una semana después de los devastadores sismos, millones de personas en la región luchan por sobrevivir, sin hogar y bajo temperaturas glaciales”, agregó.

“Estamos asistiendo a la peor catástrofe natural en la región europea de la OMS en un siglo y aún estamos midiendo su magnitud”, declaró un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

