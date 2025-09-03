Tragedia en Lisboa: más de 15 muertos y heridos graves por funicular descarrilado

Rescatistas y bomberos operan en el lugar tras el descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

El descarrilamiento de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó este miércoles al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El accidente, del que todavía no se conocen los detalles, se produjo a las 18H05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

“Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, contó esta mujer.

Un importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica seguía desplegado por la noche en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado, constataron periodistas de AFP.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, poco antes de que los servicios de emergencia confirmaran el primer balance de 15 muertos.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente.

Protocolos de mantenimiento

El gobierno decretó un día de luto nacional el jueves y deploró el “trágico accidente” que ha “provocado la irreparable pérdida de vidas humanas”, según el texto facilitado a la agencia Lusa por el gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó en X sus condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que se había enterado “con tristeza” del accidente.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban, entre una nube de humo, un funicular totalmente destrozado contra una pared, después de no haber tomado aparentemente la curva al final de la calle por la que circulaba.

El operador de transporte público de Lisboa afirmó que había cumplido con “todos los protocolos de mantenimiento”.

“Se respetó todo escrupulosamente”, declaró Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, en el lugar del accidente, y añadió que una empresa externa ha realizado el mantenimiento de los funiculares durante los últimos 14 años.

Según la página web de los Monumentos Nacionales, este funicular fue construido por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado en 1885. Fue electrificado en 1915.

Es uno de los tres funiculares emblemáticos de Lisboa.

