Confirman la muerte de tres colombianos en incendio de discoteca en Murcia, España

Amigos de los fallecidos en las discotecas La Fonda Milagros y Teatre, en Murcia, España, se concentraron el lunes en las puertas de estos locales en apoyo a las familias de las víctimas. Foto: EFE - Marcial Guillén

La Cancillería acaba de confirmar que entre las trece personas desaparecidas* tras el incendio en una discoteca en Murcia, España, hay tres colombianos, según la información obtenida del Consulado de Colombia en Valencia. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró: “Extendemos nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y nuestros deseos de pronta recuperación a los afectados por este lamentable suceso”.

En la misma nota de prensa se lee que el consulado mantiene comunicación con todas las familias de las víctimas y adelanta acciones conjuntas con el Gobierno de Murcia para brindar apoyo integral a los sobrevivientes y familiares.

Lo que se sabe del incendio en una discoteca en España

El incendio ocurrió el domingo y las autoridades han confirmado que la justicia española investigará como homicidios imprudentes las trece muertes que se registraron. Conforme ha avanzado la investigación, también se ha sabido que la discoteca tenía orden de cierre desde 2022, aunque la persona que rentaba el establecimiento para las fiestas, que también es colombiano, dijo en entrevista con Blu Radio que no tenía conocimiento de eso.

Juan Esteban Ramírez, en diálogo con la emisora, dijo ayer que el lugar era alquilado y los dueños de la propiedad le dieron una licencia para el funcionamiento de la discoteca y nunca le trasmitieron o notificaron que debía cerrarla. “Es lógico, evidentemente, que si a ti las autoridades o el propio dueño te dicen que hay que cerrar, no puedes seguir abriendo, pero a mí nunca se me notificó que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local”. Recalcó, además, que no recibió visitas antes del incendio: la Policía en España es muy “drástica” para hacer cumplir las leyes. En ese sentido, si hubiera una orden de cerrar la discoteca, así habría sido.

El caso de un colombiano desaparecido

Dubis Rivero le contó al diario La Verdad que no ha podido encontrar a su hijo Yosi, uno de los desaparecidos tras el incendio en Murcia. “No he contado con la suerte de que aparezca todavía. Estaba en la discoteca, en una fiesta. Era uno de los invitados al cumpleaños de Erick y desde esa noche no sé nada de él”. Ella, colombiana, llevaba en su cartera un cepillo de dientes para hacer la prueba de ADN y ver la forma de encontrarlo.

Según su relato, Yosi, de 34 años, llegó a Murcia en febrero pasado para hacerle compañía. Los vecinos, por su parte, contaron que encontró trabajo como cocinero en un restaurante de la Gran Vía de Murcia y en sus ratos libres iba al gimnasio y se quedaba con amigos de la comunidad latina.

Carla, que trabaja en un bar de esa avenida, le aseguró al diario citado que vio a Yosi el domingo, antes de las 6:00 a. m. “Había varias fiestas de cumpleaños en la planta de arriba, en los palcos de la Fonda, y a él lo vi en una de ellas. Luego me marché, minutos antes del incendio. Al día siguiente vi su foto en el perfil de Facebook de una amiga con el mensaje de que lo estaban buscando. Hablé con ella y le dije que lo había visto allí. Me dijo que no le dijera eso, porque su madre estaba desesperada, no sabía nada de él y siento que puede estar entre la gente que no consiguió salir”.

* El término desaparecidos lo usó la Cancillería como sinónimo de personas muertas.

