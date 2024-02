Julian Assange: tribunal de Londres, a punto de determinar extradición a EE. UU.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el balcón de la embajada de Ecuador en Londres, donde recibió asilo por siete años. Foto: EFE - FACUNDO ARRIZABALAGA

El Tribunal Superior de Justicia de Londres examinará este martes una apelación que hizo Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, contra su extradición a Estados Unidos, donde lo buscan por 18 cargos, en un caso por filtración masiva de documentos confidenciales y espionaje.

📝 Sugerimos: Tribunal de Londres evaluará la apelación de Assange contra extradición a EE. UU.

En dos días de audiencia, dos magistrados tendrán que determinar si Assange ha agotado todos los recursos legales para evitar su extradición a Estados Unidos o si podrá seguir luchando contra la orden en otros tribunales. En especial, revisarán la decisión del 6 de junio dictada la misma corte, que impedía que este presentara una apelación a su traslado.

El ciudadano australiano lleva casi cinco años en una prisión británica de alta seguridad en Belmarsh, tras haber sido capturado por las autoridades de ese país cuando, después de siete años, la embajada de Ecuador decidió no darle más asilo. El proceso de su extradición cumplirá dos años este junio, pues fue ordenada inicialmente en el 2022.

Si pierde esta apelación, el equipo de defensa del fundador de WikiLeaks ha dicho que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que Estados Unidos ha tergiversado los hechos con la ayuda de las autoridades británicas, que han sujeto a Assange a malas prácticas.

📌Le puede interesar: Argentina: expolicía protagonizó persecución policial tras robarse un carro

En caso de ser extraditado, Assange podría enfrentarse a 175 años de cárcel por haber publicado miles de documentos clasificados en 2010, que describían crímenes de guerra, torturas y corrupción realizados por el gobierno de Estados Unidos y el Ejército en las operaciones militares en Irak y Afganistán. Su condena se daría bajo la Ley de Espionaje, aprobada después de la Primer Guerra Mundial para condenar a espías y traidores a la patria.

De acuerdo con Estados Unidos, la salida a la luz de estos documentos pudo haber puesto en peligro la vida y el bienestar de varios informantes. Sin embargo, no han presentado ninguna prueba que pueda soportar esta afirmación.

📰 También recomendamos: Svetlana Alexiévich alerta sobre el peligro para los presos políticos bielorrusos

Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, así como The New York Times y The Guardian, han defendido las acciones de Assange, diciendo que sus revelaciones son necesarias para sacar a la luz los crímenes de los que fue responsable Estados Unidos y estarían protegidas bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos. La campaña “Free Assange” lo ha llamado un mártir de la libertad de prensa.

“Los periodistas y sus sindicatos han reconocido desde el principio que Julian Assange está en el punto de mira porque realiza tareas que forman parte del trabajo diario de muchos periodistas: encontrar a un informante y denunciar delitos”, afirmó Maja Sever, presidenta de la Federación Europea de Periodistas.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com