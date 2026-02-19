Tropas rusas emboscaron y mataron a un grupo de mercenarios colombianos en Ucrania

Afganistán, Irak, Yemen, Haití, Sudán y Ucrania son algunos de los países en donde se ha documentado la participación de colombianos. Foto: Getty

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de combatientes colombianos que luchaba del lado ucraniano en la guerra contra Rusia fue interceptado y abatido por fuerzas rusas en la zona fronteriza de la región de Járkov. Según reportó la agencia rusa RIA Novosti, el enfrentamiento se produjo tras una emboscada táctica ejecutada por la unidad de fusileros motorizados del grupo de fuerzas en el norte de la región.

Según testimonios recogidos por medios rusos, los mercenarios actuaron de manera previsible y cayeron en una trampa táctica preparada por las tropas rusas, que había divisado a los mercenarios, pero tomó la decisión de no atacarlos a distancia con drones. En su lugar, permitieron que los combatientes se acercaran para intentar capturarlos o destruirlos mediante fuego de armas ligeras.

Una vez rodeados, los combatientes colombianos se negaron a dejar las armas y a rendirse, lo que desencadenó un tiroteo. Todo el grupo fue eliminado en el lugar. Tras el combate, los soldados rusos realizaron una inspección de las pertenencias de los fallecidos y confirmaron su nacionalidad al hallar pasaportes colombianos, los cuales fueron remitidos al cuartel general de defensa ruso.

Vea también: ¿Por qué arrestaron a Andrew Mountbatten-Windsor? El caso contra el ex príncipe

Los informes rusos subrayan que los ciudadanos latinoamericanos suelen ser reclutados por las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante promesas de salarios elevados, pero luego son utilizados como “carne de cañón” y enfrentan un trato deficiente por parte del mando ucraniano.

Recientemente, el medio Ridus también informó sobre la captura de tres soldados ucranianos por el grupo de fuerzas “Centro”, quienes afirmaron haber sido abandonados por sus superiores sin comida ni municiones antes de entregarse voluntariamente.

Eso sí, los informes rusos desconocen los reportes de inteligencia occidental dibujan una realidad similar en las filas del Kremlin. Según el Ministerio de Defensa británico, el ejército ruso ha incrementado drásticamente su dependencia de mercenarios provenientes de Asia y África debido a su incapacidad para cubrir las bajas críticas en el frente, que solo en enero de 2026 superaron en 9.000 personas al número de nuevos reclutas locales.

Le puede interesar: Huelga general en Argentina: ¿por qué la reforma laboral de Milei es tan rechazada?

Informes de inteligencia señalan que miles de ciudadanos de países como India, Nepal, Cuba, Nigeria y Kenia han sido integrados en las fuerzas de ocupación rusas, a menudo bajo engaños.

El ministro de Defensa británico, John Healey, denunció que muchos de estos combatientes son reclutados con falsas promesas de empleos como guardias de seguridad o deportistas de alto rendimiento, solo para terminar siendo enviados a las zonas más peligrosas del frente.

Esta práctica ha provocado tensiones diplomáticas, como el reciente reclamo del gobierno de Kenia ante Moscú tras la evacuación de 30 ciudadanos heridos que creían haber viajado a Rusia para realizar labores civiles.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com