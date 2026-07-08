Trump dijo ante Zelenski que Ucrania tendrá licencia para fabricar Patriots: aún hay dudas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al margen de la Cumbre de la OTAN de 2026, en Ankara (Turquía). Foto: EFE - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que le otorgará a Ucrania la licencia necesaria para fabricar por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot.

“Una de las cosas de las que creo que vamos a hablar hoy, me acaba de decir un pajarito, es sobre el hecho de que les daremos el derecho de fabricar Patriots”, declaró Trump durante la comparecencia ante los medios, que se celebró antes de la reunión privada con Zelenski y su equipo.

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“Les mostraremos cómo hacerlo”, agregó Trump, quien alabó la efectividad de estos sistemas antiaéreos que actualmente utiliza Kiev en Ucrania, así como Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra Irán en Oriente Medio.

Zelenski asintió cuando el presidente estadounidense le preguntó si consideraba positiva esta decisión. “Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva”, mencionó el republicano, quien añadió que muy pocos países serían capaces de producir esos sistemas y se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a hacerlo “muy rápido”.

Ucrania le ha pedido a Trump obtener permiso para fabricar sistemas Patriot y misiles interceptores para ello ante el déficit que sufre su Ejército en este tipo de armamento esencial para derribar misiles balísticos rusos.

El Ejército ucraniano no ha podido derribar ni uno solo de los misiles balísticos lanzados por Rusia en los dos últimos ataques, en los cuales las fuerzas del Kremlin han empleado este tipo de armas de largo alcance.

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Según dijeron ambos mandatarios, los dos líderes y sus respectivos equipos también tenían previsto hablar sobre la posibilidad de firmar el acuerdo sobre drones que Ucrania le ofrece a Estados Unidos.

¿Qué significa esta licencia de Washington a Kiev?

Ucrania podría reforzar significativamente su capacidad de protegerse frente a las ofensivas rusas, que de hecho se han intensificado en las últimas semanas. Ahora bien, establecer los medios para producir las armas podría llevar varios años, y Kiev tiene el tiempo en contra, si además se tiene en cuenta que ya han pasado más de cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Y es que, a pesar de que Trump haya dicho que Ucrania tiene la capacidad técnica para producir los Patriot, la pregunta que queda es qué tan rápido va a poder Kiev obtener esa licencia y comenzar con la producción. Él mismo dijo que su administración no le ha informado nada al respecto a ninguna empresa estadounidense involucrada en ello.

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