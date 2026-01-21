Trump en Davos: carga contra Europa, la OTAN y dice no querer usar la fuerza en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella.

“No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”, dijo desde el foro económico, desde donde se espera anuncie su intención de lanzar una Junta de Paz.

Desde allí cargó también contra la OTAN, asegurando que Estados Unidos no ha obtenido nada de la organización y que lo único que han hecho es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia.

“Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo”, dijo Trump.

Criticó, explícitamente, a las potencias europeas, afirmando que van en la dirección incorrecta. Trump dijo que Europa debe “corregir su dirección” y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan, los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la “sabiduría convencional” que ha dominado Estados Unidos y Europa, que ha llevado a un aumento del gasto público e “inmigración masiva sin control e infinidad de importaciones extranjeras”.

“Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta”, insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

A pesar de que parte de su discurso se centró en la disputa con Europa por el control de Groenlandia, Trump también aprovechó para defender su accionar frente a la operación que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela, asegurando que el país ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

“El liderazgo es bueno e inteligente”, sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

