“Trump es una caricatura del imperialismo”: Clémence Guetté, líder de la izquierda francesa

Clémence Guetté, vicepresidenta del Parlamento francés, durante su visita a Bogotá. Foto: El Espectador

El Espectador conversó con Clémence Guetté, diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, activista progresista, responsable del programa de La Francia Insumisa y copresidenta del Instituto La Boétie.

La entrevista se hizo en el contexto de su visita a Bogotá, donde asistió a la reunión “Nuestra América” convocada por el grupo de izquierda Internacional Progresista, que contó con la participación del gobierno colombiano y reunió a más de 20 delegados de distintos países para debatir y reflexionar sobre la intervención militar...