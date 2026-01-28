“Trump es una caricatura del imperialismo”: Clémence Guetté, líder de la izquierda francesa

Clémence Guetté, vicepresidenta del Parlamento francés, durante su visita a Bogotá.
Foto: El Espectador
El Espectador conversó con Clémence Guetté, diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, activista progresista, responsable del programa de La Francia Insumisa y copresidenta del Instituto La Boétie.
La entrevista se hizo en el contexto de su visita a Bogotá, donde asistió a la reunión “Nuestra América” convocada por el grupo de izquierda Internacional Progresista, que contó con la participación del gobierno colombiano y reunió a más de 20 delegados de distintos países para debatir y reflexionar sobre la intervención militar...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
