Trump llama a España una “causa perdida” y desde Madrid responden con tranquilidad

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez Foto: AFP - EVAN VUCCI

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es “una causa perdida” y pidió cortar “todo el comercio” con el país, “incluidas las visitas”, durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

“España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver”, dijo Trump.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato “de inmediato” porque en España “no tiene remedio, son mala gente”. Añadió que aunque hay algunos “casos más” de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España “en particular” figura en el grupo de los que “se muestran hostiles”.

“Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”, aseguró Trump.

“Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: “Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor”, añadió.

En la misma línea de críticas, Trump reiteró que no está contento con la OTAN “por lo que hicieron con Groenlandia” y por el hecho de que “no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán”.

Aunque matizó para “ser justo”, que no abordó ese asunto previamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue”, indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto, habló con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Italia, pero que no habló con España porque “es un caso perdido”.

“Ya no queremos hacer negocios comerciales con España. Por cierto, fue una suerte haber cortado esa relación”, dijo Trump.

Según el presidente estadounidense, “no tienen remedio, son mala gente”. “Saben que tienen a todos los demás en marcha, pagando y trabajando en España”, añadió.

Aunque “hay algún otro caso, en España en particular lo hacen abiertamente, con hostilidad; ya veremos cuánto les dura esa hostilidad cuando llamen y digan: Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor; queremos comerciar con usted, señor”, dijo fingiendo un tono suplicante.

“Tranquilidad y normalidad”

El Gobierno español aseguró este miércoles que recibe con “tranquilidad y normalidad” las nuevas amenazas contra España por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras esas declaraciones, fuentes del Ejecutivo recalcaron que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos.

Además, subrayaron que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro.

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