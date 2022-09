Trump ofrece negociar “un acuerdo de paz” con Putin frente a la crisis en Ucrania

Haciendo un llamado a que no se empeore la situación, de por sí grave, Trump dijo: “sean estratégicos, inteligentes, y lleguen a un acuerdo negociado ya. Los dos lados lo quieren y lo necesitan. Todo el mundo está en juego. ¿Encabezo el grupo”. Foto: EFE - TRACIE VAN AUKEN

Las fugas de gas por los gasoductos Nordstream 1 y 2 han provocado reacciones de diferentes líderes en el mundo. Por ejemplo, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que aquellas “no son una coincidencia. Toda la información disponible indica que esas filtraciones son el resultado de un acto deliberado”. Recientemente, Donald Trump se pronunció ante los mismos hechos a través de su red social, Truth Social, así como al conflicto entre Kiev y Moscú en general.

Trump se ofrece para negociar un acuerdo de paz con Putin pic.twitter.com/ig2lVBg4b8 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) September 28, 2022

“El liderazgo debe mantenerse fresco y tranquilo frente al sabotaje en los gasoductos de Nord Stream. Este es un gran evento que no debería implicar una gran solución, al menos no todavía”, escribió el exmandatario estadounidense. “La catástrofe rusa y ucraniana nunca debió suceder, y no habría ocurrido si yo fuera presidente”, agregó.

Haciendo un llamado a que no se empeore la situación, de por sí grave, Trump dijo: “Sean estratégicos, inteligentes, y lleguen a un acuerdo negociado ya. Los dos lados lo quieren y lo necesitan. Todo el mundo está en juego. ¿Encabezo el grupo”.

La vez que Trump dijo que México pagaría por el muro fronterizo (y no lo logró)

Una de las grandes promesas de campaña de Trump fue también uno de los más intensos dolores de cabeza en Washington, pues la idea de la construcción de un muro en la frontera con México se topó con la oposición de los demócratas en el Congreso. En su mandato, Trump buscó recolectar más de US$5.700 millones para construir la barrera, un intento que ocasionó el cierre parcial del gobierno.

Quienes se opusieron a la medida dijeron que no iban a avalar el uso de fondos públicos para financiar una estrategia que consideraban poco efectiva para manejar la migración irregular. Finalmente, Trump terminó diciendo que la construcción no se haría con el dinero recaudado de los impuestos de los estadounidenses, sino que México asumiría los costos de ello. Incluso, llegó a decir que ese país ya lo estaba haciendo a través del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Después de haber afirmado lo anterior, Trump escribió en Twitter: “El muro será pagado, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo, por México, que tiene un descabellado superávit comercial con los Estados Unidos de US$71.000 millones”.

En respuesta, el entonces ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, salió al paso de la declaración de Trump e insistió en que su país “bajo ninguna circunstancia” pagará el muro propuesto por Donald Trump. Ratificó que el gobierno mexicano “no negociará el TLCAN ni ningún otro aspecto de la relación bilateral con Estados Unidos por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”.

