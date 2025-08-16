Trump renuncia a la idea de un alto al fuego en Ucrania tras su cumbre con Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió al presidente ruso, Vladímir Putin, en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, Alaska. Foto: EFE - SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto al fuego que impulsaba, un cambio anunciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, no arrojara avances claros.

Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilidades había sido una demanda central de Trump y los líderes europeos, incluido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se reunirá el lunes con el mandatario estadounidense en Washington.

Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo definitivo. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales.

Sin embargo, esta vía es “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red social, Truth Social. “Un simple acuerdo de alto al fuego (...) a menudo no se sostiene”, sostuvo el líder republicano, a pesar de haber amenazado a Moscú con “consecuencias muy graves” si no cesaba las hostilidades.

“La triste realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, afirmó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

De regreso en Moscú, Putin dijo que la cumbre con Trump fue “oportuna” y “muy útil”. Según información del Kremlin, añadió que “la conversación fue muy franca, sustantiva y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”.

En declaraciones a la prensa en Alaska, Putin les advirtió a Ucrania y a los países europeos que no se involucren en “intrigas tras bambalinas” que puedan interrumpir lo que él llamó como “este progreso emergente”.

Zelenski vuelve a la Casa Blanca

El foco diplomático está ahora puesto en la visita del líder ucraniano a la capital estadounidense. Su última ida a la Casa Blanca en febrero terminó en una extraordinaria confrontación. Trump y el vicepresidente J. D. Vance lo acusaron de no mostrar suficiente gratitud por la ayuda de Estados Unidos contra la invasión rusa de febrero de 2022.

Zelenski dijo el sábado que espera con interés la nueva cita con su homólogo estadounidense. En una entrevista con Fox News después de su reunión con Putin, el republicano sugirió que la responsabilidad recae en el ucraniano para asegurar un acuerdo de paz, mientras trabajan hacia una eventual cumbre trilateral con Putin. “Realmente, depende del presidente Zelenski”, comentó.

El plan territorial de Putin en Ucrania

La cumbre de Alaska le permitió al líder ruso un regreso espectacular a la escena diplomática, sin que se produjera el anuncio de una próxima reunión tripartita con la participación de Zelenski, una pausa en las hostilidades o unas nuevas sanciones contra Rusia.

La reunión, que duró más de tres horas y fue “muy productiva”, según Trump, desató el entusiasmo diplomático en Europa, principal parte afectada, pero notablemente ausente en Alaska.

En el avión de regreso a Washington, Trump habló primero con Zelenski y, posteriormente, se unieron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos.

Una fuente diplomática le dijo a la AFP que Trump planteó una propuesta estadounidense para otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la OTAN, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque.

Según el New York Times, que cita a dos funcionarios europeos, Trump también expresó su apoyo a una propuesta de Putin para que Kiev ceda más territorio bajo su control a cambio de la paz.

Trump respalda la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas y congelar la línea del frente en otras que Moscú solo controla parcialmente, señaló a la AFP una fuente cercana al caso.

Las reacciones de Europa ante la cumbre entre Putin y Trump

Macron, Starmer y Merz convocaron una videoconferencia el domingo con los países de la llamada “coalición de los dispuestos”, aliados de Kiev.

En una declaración anterior, saludaron al plan para una cumbre Trump-Putin-Zelenski, pero añadieron que mantendrían la presión sobre Rusia en ausencia de un alto al fuego.

“Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas específicas para frenar la economía de guerra de Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera”, declararon.

Macron advirtió sobre la “propensión” de Rusia a incumplir sus propios compromisos, mientras que Starmer afirmó que el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Zelenski.

La guerra continúa a pesar de la cumbre. Rusia anunció el sábado la toma de dos localidades en el este de Ucrania, mientras que Kiev afirmó haber repelido un reciente avance ruso.

