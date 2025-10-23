Logo El Espectador
Mundo
Europa
Trump se cansa de las cumbres con Putin y ejerce presión económica contra Rusia

La más reciente decisión del republicano resultó en un giro de su política frente a Moscú. Aunque algunos celebraron las sanciones contra el petróleo ruso, otros se mostraron escépticos a que esto provoque un cambio sustancioso en la dirección de la guerra en Ucrania.

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Protestas de ucranianos frente a la sede de Lukoil en Vilvorde, Bélgica.
Foto: Getty Images - Thierry Monasse

Esta semana Rusia atacó a Járkov, dañando un jardín infantil y matando a una persona. Los niños fueron evacuados a tiempo hacia un refugio, lo que permitió que ellos salieran ilesos de la ofensiva llevada a cabo con drones, la cual, según las autoridades ucranianas, fue perpetrada directamente contra el centro donde había unos 48 menores. Antes de eso se registró un ataque a gran escala contra la infraestructura energética en todo el país. En medio de ello, Estados Unidos dio a conocer un giro en su aproximación a Moscú: el presidente Donald...

