Trump y su táctica de negociación: cómo leer las amenazas a España y Groenlandia

El primer ministro español, Pedro Sánchez (izq.), durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 15 de diciembre de 2025 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP - THOMAS COEX ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente estadounidense, Donald Trump, muestra un patrón de comportamiento claro en la política internacional: incluso los líderes que critica ya no se sorprenden por sus declaraciones. Trump, que mucho antes de llegar a la Casa Blanca, fue figura pública e incluso tuvo su propio “reality show”, sabe cómo mantener a la audiencia enganchada y entretenida, incluso durante su mandato.

Esto ha sido patente en varias ocasiones, incluida la última cumbre de la OTAN, celebrada el 7 y 8 de julio en Turquía, cuando volvió a expresar su interés por...