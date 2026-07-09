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Trump y su táctica de negociación: cómo leer las amenazas a España y Groenlandia

Las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, España y otros aliados no son episodios aislados. Expertos explican que forman parte de una estrategia para generar incertidumbre, presionar a otros gobiernos y negociar desde una posición de fuerza.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
09 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
El primer ministro español, Pedro Sánchez (izq.), durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 15 de diciembre de 2025 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El primer ministro español, Pedro Sánchez (izq.), durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 15 de diciembre de 2025 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP - THOMAS COEX ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente estadounidense, Donald Trump, muestra un patrón de comportamiento claro en la política internacional: incluso los líderes que critica ya no se sorprenden por sus declaraciones. Trump, que mucho antes de llegar a la Casa Blanca, fue figura pública e incluso tuvo su propio “reality show”, sabe cómo mantener a la audiencia enganchada y entretenida, incluso durante su mandato.

Esto ha sido patente en varias ocasiones, incluida la última cumbre de la OTAN, celebrada el 7 y 8 de julio en Turquía, cuando volvió a expresar su interés por...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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