Trump y Zelenski discuten sobre garantías de seguridad para Ucrania desde la Casa Blanca

La última vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en la Casa Blanca se vivió un episodio de fuertes tensiones entre ambos líderes. Esta vez, reunidos con otros funcionarios europeos, como Emmanuel Macron, parece que hay un tono menos hostil entre ellos.

Este encuentro en Washington ocurre pocos días después de la cumbre que el republicano sostuvo con el líder ruso, Vladímir Putin, quien le ha propuesta a Kiev ceder toda la región del Dombás, algo que ha sido una línea roja para Ucrania en medio de la guerra.

“Habrá mucha ayuda”, dijo el republicano sobre las posibles garantías de seguridad para Ucrania. Aseguró, además, que discutirá esos detalles más adelante con los líderes europeos que viajaron a Washington con el presidente Zelenski. El jefe del Ejecutivo estadounidense se remitió a decir que le interesa trabajar en un plan a largo plazo y evitó responder a la pregunta de si estaría dispuesto a enviar fuerzas de paz estadounidenses a Ucrania como parte de un acuerdo.

“En materia de seguridad, vamos a recibir mucha ayuda (…). Son la primera línea de defensa porque están ahí, en Europa, pero también vamos a ayudarlos, estaremos involucrados”, aseguró Trump, quien también comentó que esperaba celebrar una reunión trilateral con Putin y Zelenski si la de este lunes salía bien.

Desde la Casa Blanca, que también recibió al primer ministro británico, Keir Starmer, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el magnate republicano volvió a descartar un alto al fuego: “No creo que sea necesario (...). Podemos negociar un acuerdo de paz mientras luchan. Tienen que luchar. Ojalá pudieran parar, me gustaría que pararan, pero estratégicamente eso podría ser una desventaja para uno u otro bando”.

El jefe del Ejecutivo estadounidense no respondió si las garantías de seguridad para Ucrania serían similares a las del Artículo 5 de la OTAN, tema del cual se ha hablado en los últimos días, pero comentó: “Les daremos muy buena protección y seguridad. Eso es parte de ello”.

Zelenski, por su parte, fue tajante al decir que su país necesita todas las garantías. Dijo, además, que requiere de un ejército ucraniano fuerte, y eso incluye tener armas, entrenamiento, equipamiento e inteligencia. Para ello, depende de Estados Unidos y de Europa. El líder de Kiev también comentó que está dispuesto a celebrar elecciones en su país, pero reiteró que eso depende de la seguridad y de las circunstancias, ya que no pueden celebrar elecciones durante la guerra. Ese, de hecho, fue uno de los primeros reclamos que Trump ha hecho desde su regreso al poder en enero de este año.

