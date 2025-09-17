No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tuvo a su bebé en brazos durante una hora, luego el Estado se la quitó

A una joven groenlandesa de 18 años, el gobierno de Dinamarca le quitó a su hija recién nacida tras cuestionarle su capacidad de ser madre. El caso ha desatado protestas en el país.

Jeffrey Gettleman, Maya Tekeli y Amelia Nierenberg | The New York Times
17 de septiembre de 2025 - 06:05 p. m.
Ivana Bronlund, de 18 años, lucha por recuperar a su hija tras ser separada por las autoridades danesas poco después del parto.
Foto: Getty Images - Blaine Harrington III

El caso de una joven groenlandesa a quien se declaró incapaz de quedarse con su bebé se ha convertido en el último punto de conflicto con Dinamarca.

Ivana Bronlund es madre, pero no tiene a su hija.

Una hora después de que nació su bebé en una pequeña ciudad de Dinamarca, el gobierno se la llevó.

Sigue extrayéndose leche que alguien recoge y se la lleva a la bebé. Mira fijamente por las grandes ventanas cuadradas de su edificio de apartamentos y se imagina constantemente que vuelve a tenerla en brazos.

“Ojalá me hubieran dado la oportunidad de...

