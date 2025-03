Ucrania cede ante Estados Unidos y acepta una tregua de 30 días con Rusia

La reunión estuvo encabezada en el lado ucraniano por el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrí Yermak (d); el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga; el de Defensa, Rustem Umérov, y el asesor de la presidencia ucraniana en asuntos de defensa, el militar Pavló Palisa, que ha estudiado en EE.UU.

Foto: EFE - Head of the Office of the President of Ukraine