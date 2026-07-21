Ucrania defiende el reclutamiento de extranjeros y rechaza que sean “mercenarios”

Miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en el desfile militar del Día de la Bastilla en la avenida de los Campos Elíseos, en París, Francia, el 14 de julio de 2026. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

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Este martes 21 de julio, durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, abordó la controversia sobre los latinoamericanos que combaten en la guerra y destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre Ucrania y los países de la región para promover la paz y la estabilidad en Europa.

Tykhyi reconoció que la participación de ciudadanos latinoamericanos que combaten en la guerra iniciada por Rusia hace cuatro años ha generado polémica y cuestionamientos. El portavoz confirmó que Ucrania acepta extranjeros que quieran unirse de manera voluntaria a sus Fuerzas de Defensa, pero rechaza que sean considerados mercenarios. “Sí, es cierto que Ucrania acepta ciudadanos extranjeros que desean luchar por Ucrania de manera voluntaria. Si un ciudadano extranjero quiere unirse a las Fuerzas de Defensa de Ucrania y combatir junto a nosotros para proteger nuestro país y los principios de la libertad en el mundo, puede hacerlo”, afirmó.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania explicó que quienes deciden combatir por Ucrania firman un contrato con las Fuerzas de Defensa y, a partir de ese momento, pasan a formar parte del ejército regular, con el mismo salario, las mismas condiciones y los mismos derechos que los militares ucranianos.

Asimismo, agradeció a los voluntarios internacionales que se han unido a la defensa del país desde el inicio de la invasión rusa y afirmó que Ucrania siempre recordará su decisión y sacrificio. También expresó su reconocimiento a las familias, amigos y seres queridos de quienes han combatido junto a las fuerzas ucranianas.

Asimismo, el portavoz sostuvo que existe una diferencia fundamental entre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros por parte de Rusia y de Ucrania. Según afirmó, Moscú dirige sus esfuerzos hacia personas en situación de vulnerabilidad, como aquellas que enfrentan problemas migratorios o de documentación, o que buscan oportunidades laborales. En contraste, aseguró que Ucrania no desarrolla campañas de reclutamiento dirigidas a extranjeros ni busca captar a grupos vulnerables, sino que únicamente acepta a quienes deciden incorporarse de manera voluntaria a sus Fuerzas de Defensa.

“Creemos que es incorrecto poner a Ucrania y a Rusia al mismo nivel. Cuando alguien se une al ejército ruso, pasa a formar parte de una fuerza de ocupación que invade un territorio extranjero y participa en una agresión contra su población. Cuando alguien se une voluntariamente a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, pasa a formar parte de un ejército que protege la vida”, explicó Tykhyi.

Sin embargo, la participación de colombianos en conflictos armados en el exterior ha despertado la preocupación de organismos internacionales. Según los hallazgos preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, más de 10.000 colombianos han sido reclutados para participar en conflictos en distintos países durante los últimos 11 años. El informe, presentado tras la primera visita oficial del grupo a Colombia, identifica la presencia de exmilitares colombianos en escenarios como la República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.

Lea más sobre esto aquí: Más de 10.000 mercenarios colombianos por el mundo: primera cifra de ONU sobre reclutamiento

Cooperación y diplomacia con Latinoamérica

En los últimos años, Ucrania ha fortalecido de forma significativa su presencia diplomática en América Latina como parte de su estrategia para ampliar el respaldo internacional frente a la invasión rusa. Un hito de ese esfuerzo fue la inauguración, en marzo de 2026, de la embajada ucraniana en Panamá, la primera representación diplomática permanente del país en esa nación.

Durante la rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania aseguró que Kiev respeta la decisión de los países de América Latina de mantener posiciones de neutralidad frente a la guerra y que no busca obligarlos a elegir entre respaldar a Ucrania o a Rusia. Sin embargo, señaló que el Gobierno ucraniano espera que la región mantenga un firme compromiso con el derecho internacional y con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

En Sudamérica, Colombia mantiene relaciones diplomáticas activas con Ucrania y ha impulsado cooperación política, económica y humanitaria en la región. Sin embargo, Ucrania no cuenta con una embajada en Bogotá: su representación diplomática para Colombia es la Embajada de Ucrania en Lima, Perú, que ejerce jurisdicción concurrente sobre el país. En Bogotá funciona únicamente un consulado honorario, atendido por un cónsul designado, que gestiona trámites consulares básicos y actúa como punto de contacto local para asuntos ciudadanos y de cooperación.

El vocero reconoció que Ucrania no espera apoyo militar de los países latinoamericanos, pero afirmó que existen otras formas de cooperación, especialmente en el ámbito humanitario. En ese sentido, hizo un llamado para que más gobiernos de la región respalden las iniciativas destinadas a lograr el retorno de los niños ucranianos que, según Kiev, han sido deportados por la fuerza a Rusia.

Según explicó, más de 20.000 menores habrían sido trasladados a territorio ruso con el propósito de modificar su identidad e integrarlos en familias rusas, una situación que calificó como una tragedia para Ucrania. Agregó que varios países latinoamericanos, por su propia historia, comprenden la gravedad de este tipo de hechos y recordó que naciones como Costa Rica ya se han sumado a la coalición internacional que impulsa el regreso de esos niños.

Aunque expresó el deseo de que América Latina incremente su nivel de compromiso con estas iniciativas, insistió en que sus declaraciones no constituyen una crítica a la región y reiteró que cada Estado tiene el derecho soberano de definir su propia política exterior frente al conflicto.

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