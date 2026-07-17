Ucrania estaba en una buena racha, luego surgió una ruptura militar que lo cambió todo

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (de corbata gris al frente), saluda a su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov (de traje negro), y al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su visita a Berlín en abril. Les acompaña el canciller, Friedrich Merz. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Desde un estacionamiento subterráneo, el recién destituido ministro de Defensa de Ucrania emitió la crítica pública más dramática al mando militar que se haya hecho durante la guerra.

Para el presidente Volodímir Zelenski, una larga serie de reveses en la política y en el campo de batalla parecía haberse desvanecido en el pasado este verano. Ucrania, a través de la determinación de sus soldados y la innovación de sus ingenieros, estaba en una racha de victorias.

Lo que la interrumpió no fue una temible ofensiva rusa ni otro desmoronamiento de...