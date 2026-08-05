Ucrania no interceptó misiles rusos en ataque que dejó 17 muertos en Kiev

Equipos de rescate trabajan en el lugar donde un centro comercial fue impactado por un misil ruso en Kiev, Ucrania, el 5 de agosto de 2026. Foto: EFE - SERHII DILIN

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Ucrania no pudo derribar un solo misil durante el ataque nocturno ruso que dejó al menos 17 muertos en la región de Kiev, según un informe del ejército, mientras el presidente Volodimir Zelenski volvió a pedir interceptores a sus aliados.

El ejército ruso lanzó 115 drones y 28 proyectiles de alta velocidad, en particular misiles balísticos, durante los bombardeos, indicó la Fuerza Aérea en su reporte diario.

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Las fuerzas ucranianas derribaron 98 de esos drones, pero no mencionaron ningún misil, mientras Kiev lleva semanas sufriendo una grave escasez de municiones antibalísticas que permitan interceptar este tipo de armas.

En específico, el ejército ruso lanzó 24 misiles balísticos y otros cuatro de tipo antibuque durante su ataque, que se centró principalmente en la región circundante a la capital ucraniana, según este informe.

Estos proyectiles vuelan a una velocidad muy alta y solo pueden ser derribados por sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot. Ucrania cuenta con muy pocos de estos equipos y su munición escasea, sobre todo desde la guerra lanzada en febrero por Washington contra Irán.

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“Los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de quienes murieron hoy. Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en su entrega o la renuencia a proporcionar sistemas antibalísticos conducen precisamente a este tipo de pérdidas humanas”, remachó Zelenski en la plataforma Telegram tras el nuevo ataque.

El mandatario ya había advertido recientemente que Ucrania enfrenta una insuficiencia crítica de esos equipos de defensa PAC-3 ante el uso cada vez mayor de misiles balísticos por parte de Rusia.

Moscú ha más que duplicado el uso de misiles en julio, según un análisis de la AFP, mientras ambos bandos han incrementado sus ataques mutuos de largo alcance en las últimas semanas.

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