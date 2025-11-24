Logo El Espectador
Ucrania: ¿qué se sabe del nuevo plan de paz y qué tan cerca están de un acuerdo?

El plan de paz de EE. UU., aún en su primer borrador y hoy en negociación, exige a Ucrania ceder territorio y limitar su defensa, abriendo un precedente que podría legitimar futuras invasiones.

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Delegaciones de Estados Unidos (I) y Ucrania al inicio de sus conversaciones en la Misión estadounidense en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

Estados Unidos ha vuelto a presentar un plan de paz para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, que comenzó en febrero de 2022 tras la invasión rusa al territorio ucraniano. La propuesta original contenía 28 puntos y fue ampliamente cuestionada por la comunidad internacional. Sin embargo, recibió elogios de funcionarios estadounidenses y del presidente ruso, Vladímir Putin.

El documento contemplaba concesiones territoriales significativas, como la transferencia de zonas de Ucrania como Donetsk y Lugansk a Rusia, además de limitar el...

Por Redacción Mundo

