Ucrania registra en julio la mayor cifra de civiles muertos en más de cuatro años: ONU

El interior quemado de la catedral de Alexander Nevsky, dañada por los bombardeos rusos, en las afueras de Kramatorsk, en Donetsk. Foto: EFE - Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

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Unos 437 civiles perdieron la vida y 2.610 resultaron heridos por las tropas rusas en Ucrania durante julio de 2026, según la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), lo que implica el registro más letal desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la guerra.

“Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio”, declaró la jefa de HRMMU, Danielle Bell.

La estadística supone un incremento del 30 % con respecto al mes de junio y de un 70 % en comparación con julio de 2025.

Kiev ha sido una de las ciudades más golpeadas por los ataques rusos, con 54 muertos y 202 heridos el último mes.

La misión de la ONU subrayó que las fuerzas rusas han incrementado “de forma significativa” el uso de misiles balísticos y de crucero, de los que lanzaron 429 en julio, más que el doble que el mes anterior.

La HRMMU destacó que las víctimas civiles también aumentaron en la Federación Rusa, donde las autoridades informaron de 79 muertos y 601 heridos por ataques ucranianos en el mismo mes, un dato que la Misión no ha podido verificar de forma independiente.

Los misiles y los drones de largo alcance se mantuvieron como la principal causa de bajas civiles, al provocar el 38 % de las muertes. Los bombardeos aéreos se sitúan en la segunda causa de mortalidad, seguidos casi a la par por los impactos de drones de corto alcance cerca del frente.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, al menos 16.876 civiles ucranianos han perdido la vida, entre ellos 820 niños. Además, 51.273 personas han resultado heridas, incluidos 3.126 menores, según el balance de la HRMMU.

Dos muertos en Ucrania en un ataque contra un tren de pasajeros

Los ataques del Ejército ruso en las últimas horas causaron la muerte de al menos cuatro personas y dejaron ocho heridos en toda Ucrania.

Un dron Shahed propulsado por un motor a reacción impactó contra un tren de pasajeros en la región sureña de Odessa, matando al maquinista y a su ayudante, según informó el jueves la compañía ferroviaria estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia.

Además, otro dron ruso mató a dos hombres en la noche del miércoles en la ciudad sureña de Jersón, según informó Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional.

Kiev ha visto limitada su capacidad de reacción ante los ataques rusos debido a una escasez de los misiles interceptores Patriot, de fabricación estadounidense, cuyas unidades se han visto disminuidas drásticamente debido a la guerra en Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha detallado que su Ejército posee en 2026 dos veces y media menos interceptores Patriot que en 2025. El mandatario detalló que está pidiendo a Estados Unidos que venda el 5 % de los misiles interceptores que tiene en stock para ayudar a Ucrania a superar el próximo invierno, cuando los ataques rusos se centren en la red eléctrica, pero Washington solo ha accedido a vender el 1 %, según Zelenski.

En la primera mitad del 2026, los países europeos pagaron a las empresas de defensa estadounidenses al menos 3.000 millones de euros por equipamiento militar que enviaron a Ucrania, según un informe publicado el jueves por el Instituto Kiel de Alemania.

La administración Trump ha sostenido que no proporcionará ayuda directa a Ucrania, pero permitirá que otros países compren equipos estadounidenses que luego se envían allí.

La ayuda militar proporcionada a Ucrania en el primer semestre de 2026 fue similar a la del año pasado, pero la ayuda financiera y humanitaria fue un 41% inferior a la de 2025, según el Instituto Kiel.

Asedio contra las refinerías rusas

Drones ucranianos atacaron una importante refinería en el interior de Rusia, según informaron este jueves 13 de agosto fuentes militares, el cuarto golpe en tres días al sector petrolero de Moscú.

El Estado Mayor de Ucrania informó que sus fuerzas atacaron durante la noche el complejo petrolero y petroquímico Gazprom Neftekhim Salavat en la república rusa de Bashkortostán, provocando un incendio en las instalaciones.

El complejo, situado al sureste de Moscú, a unos 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, es una de las mayores instalaciones de refinación de petróleo y petroquímicas de Rusia, según informó la entidad castrense en un mensaje de Telegram.

La planta procesa hasta 74 millones de barriles de petróleo al año, produciendo gasolina, gasóleo y otros productos.

El gobernador ruso de Bashkortostán, Radiy Khabirov, detalló que un ataque con drones hirió a dos civiles y provocó un incendio en una zona industrial de Salavat.

Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo. El petróleo constituye un pilar económico fundamental para costear su invasión a Ucrania, por lo que Kiev ha buscado estrangular esta fuente de financiación con una campaña bélica contra este tipo de infraestructuras.

Las embestidas han mermado la capacidad de refinación de Rusia, provocando escasez en las gasolineras.

De hecho, una refinería rusa en Orsk que fue atacada por drones ucranianos a principios de esta semana ha suspendido sus operaciones, según informó este jueves Yevgeny Solntsev, gobernador de la región de Orenburg, quien añadió que las reparaciones podrían tardar hasta seis meses, debido a “las sanciones (internacionales)”.

En paralelo, cuatro expertos en explosivos del Ministerio de Emergencias de Rusia y un guardia de seguridad murieron este jueves después de que un explosivo ucraniano explotara en Sebastopol, una ciudad portuaria en la Crimea anexionada por Rusia, según informó el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev.

Intercambio de cadáveres

Rusia y Ucrania han intercambiado este jueves cuerpos de fallecidos en la guerra, con la entrega de 261 cadáveres por parte de Moscú y de 24 por parte de Kiev, según informó el diario ruso ‘RBC’, con base en declaraciones de Shamsail Saralíev, un diputado ruso que es representante de varias cuestiones sobre la guerra contra Ucrania.

Tras la paralización de las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto, a finales de febrero, ambos países han continuado sus contactos diplomáticos únicamente en el aspecto humanitario.

Esto incluye los intercambios de cadáveres en el frente y la devolución de niños que fueron separados de sus familias por culpa de la guerra.

La última vez que ambos bandos intercambiaron cadáveres fue el 16 de julio, cuando los ucranianos entregaron 31 cuerpos a cambio de los 501 que entregaron los rusos.

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