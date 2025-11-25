Ucrania, “lista para avanzar”, mientras filtran reunión de enviado ruso con enviado de Trump

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (izq.), y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski Foto: EFE - NECATI SAVAS

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está “listo para avanzar” con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos “delicados” que quiere abordar con Donald Trump.

“Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este borrador está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos”, declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país, según una copia de su discurso.

“Estoy listo para reunirme con el presidente Trump, ya que hay puntos delicados que abordar”, añadió.

Posteriormente, en su discurso diario a la nación, el mandatario ucraniano indicó que “los principios” de este documento pueden conducir a “acuerdos más profundos” y que “mucho depende” ahora de Washington.

“Confío en una cooperación activa adicional con la parte estadounidense y con el presidente Trump. Mucho depende de Estados Unidos, porque Rusia presta la mayor atención a la fuerza estadounidense”, señaló.

Por otra parte, Zelenski acusó a Moscú de cinismo por llevar a cabo a cabo ataques mortales contra Ucrania justo cuando se intensifican las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto, que está por cumplir cuatro años.

Los habitantes de Kiev, la capital ucraniana, vivieron otra noche difícil tras una serie de bombardeos que dejaron al menos siete muertos y 19 heridos, según los servicios de emergencia y la policía.

Witkoff aconseja a Rusia

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, dio consejos a un asesor de Vladimir Putin sobre cómo el mandatario ruso debería dialogar con el presidente estadounidense acerca del conflicto en Ucrania, según una conversación telefónica revelada el martes por Bloomberg.

La agencia de noticias estadounidense dijo que la transcripción surge de una grabación de la conversación el 14 de octubre entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, pero no dio ninguna indicación sobre cómo se obtuvo esa grabación.

Según la transcripción, Witkoff afirmó durante la llamada que cree que Rusia, que inició la guerra en Ucrania con una invasión a gran escala en febrero de 2022, “siempre ha querido un acuerdo de paz” y que siente “el más profundo respeto por el presidente Putin”.

El enviado estadounidense aconsejó a Ushakov que Putin debería halagar a Trump durante una próxima llamada sobre el alto el fuego en Gaza, recientemente concluido, y decirle “que respeta que sea un hombre de paz y que está realmente contento” por ese logro.

Witkoff también sugirió la creación de un plan de paz de 20 puntos para Ucrania, “tal como hicimos en Gaza”, e instó a Putin a que abordara ese tema con Trump.

“Creo que (...) el presidente me dará mucho margen y discreción para llegar a un acuerdo”, le dijo Witkoff a Ushakov, según lo publicado por Bloomberg.

La llamada telefónica entre Trump y Putin se realizó el 16 de octubre.

El presidente estadounidense la describió como “muy productiva” y posteriormente cuestionó la iniciativa de Kiev de adquirir misiles Tomahawk, justo un día antes de recibir al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

La conversación telefónica entre Witkoff y Ushakov parece indicar el origen de una propuesta de 28 puntos respaldada por Trump y publicada el 21 de noviembre, considerada favorable a Moscú al exigir a Ucrania importantes concesiones territoriales y el compromiso de no unirse a la OTAN.

Desde entonces, la propuesta fue enmendada para llegar a una nueva versión que Kiev describió como “significativamente mejor” para los intereses de Ucrania.

Witkoff discutirá pronto esa nueva versión con Putin en Moscú. Trump dijo que “sólo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”.

