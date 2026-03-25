Un incendio en un hotel de lujo de París deja al menos 3 heridos

Los bomberos trabajan en el Hotel Le Bristol, en París, donde se produjo un incendio de considerable magnitud en el sótano del lugar. Foto: AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

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Un incendio de importante magnitud se presentó en el Hotel Le Bristol, en el distrito 8 de París, Francia. Unos 100 bomberos se desplazaron al recinto. De momento, se reportaron al menos tres heridos leves.

Unos 400 individuos fueron evacuados del lugar en medio de la emergencia, según informaron los bomberos. Dos miembros del personal resultaron levemente heridos mientras intentaban apagar las llamas que iniciaron en la cocina del sótano. La Policía acordonó los alrededores y el incendio fue controlado, informó el servicio de bomberos de la capital francesa.

Situado en la Rue du Faubourg-Saint-Honoré, no muy lejos del Palacio del Elíseo, sede del Ejecutivo francés, Le Bristol es un hotel de lujo propiedad de la multinacional alemana Oetker. Es usualmente utilizado por líderes mundiales que llegan a París.

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