¿Un muro antidrones? Los retos que enfrenta el perturbado espacio aéreo de Europa

Un vehículo policial se observa frente a una de las entradas del aeropuerto de Landvetter, que fue cerrado temporalmente en la noche del 6 de noviembre de 2025 en Gotemburgo, Suecia, tras el avistamiento de drones en los alrededores. Foto: AFP - ADAM IHSE/TT

El relato se repite como un disco rayado: el aeropuerto de Suecia tuvo que cerrar tras el avistamiento de drones en sus cielos, un fenómeno que en Europa gana fuerza y ​​no muestra señales de detenerse. La presencia constante de estos aparatos sobrevolando espacios soberanos plantea múltiples interrogantes, especialmente sobre el propósito real detrás de estas operaciones.

A las 6:00 p. m. (hora local), Suecia enfrentó uno de los temores que hoy comparten varios países europeos: la suspensión repentina de operaciones en el aeropuerto de...