Una bomba nuclear de EE. UU. habría resultado dañada tras un accidente

Una foto muestra a varias personas inspeccionando lo que parece ser una bomba nuclear B61 en una base de Países Bajos. Foto: FAS - FAS

Una de las bombas nucleares de Estados Unidos que se encontraba almacenada en una base aérea de Países Bajos habría resultado dañada tras un accidente.

Una fotografía, publicada por la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS), muestra que la parte trasera del artefacto está torcido, que hace falta una de las aletas traseras y que se había pegado cinta adhesiva rosa sobre un agujero de la bomba.

“Si la imagen es de hecho de un evento de armas nucleares, este constituiría el primer caso documentado de un accidente reciente de armas nucleares en una base aérea en Europa”, señaló Hans Kristensen, director del proyecto de información nuclear de la FAS.

Kristensen advierte que todavía no hay confirmación oficial y no se tienen detalles del presunto accidente. Las fuerza aérea de Estados Unidos no ha comentado la situación, pero un portavoz enfatizó en que el país “mantiene los estándares más altos para el personal y el equipo de apoyo al arsenal estratégico, lo que incluye entrenamiento de rutina, mantenimiento y actividades de seguridad”.

De momento, tampoco se conoce qué habría causado el daño a la bomba de la familia B61, pero la curva sugiere que fue golpeada por un vehículo o deformada por el elevador de armas de la bóveda de almacenamiento subterráneo, según los primeros informes. Sin embargo, Eric Scholsser, autor del libro Comando y control: Armas nucleares, el accidente de Damasco y la ilusión de seguridad, da un pequeño parte de seguridad sobre este incidente.

“La bomba B-61 es tan segura como puede ser un arma nuclear completamente ensamblada. Tiene buenos mecanismos de seguridad y explosivos de gran potencia insensibles que no detonarán si se exponen al fuego, golpes, metralla, etc.”, dice Sholsser, citado por el diario The Guaridan.

La bomba B61 es la única arma nuclear táctica que queda en el arsenal de Estados Unidos. Unas 100 unidades se encuentran almacenadas en cinco países europeos: Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Y aunque estas bombas son propiedad de Estados Unidos, los cinco países que las albergan, junto con Grecia, están entrenados para equipar aviones y volar con ellas. Para ser detonadas, los países requieren la aprobación tanto de los Estados Unidos, el grupo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del primer ministro del Reino Unido.

Los accidentes con bombas nucleares no son usuales

Este tipo de eventos, que se conocen coloquialmente en el campo militar como incidentes de “lanza doblada”, generalmente se mantienen en secreto. La última vez que ocurrió algo similar fue en 1966, cuando un bombardero B-52, que transportaba cuatro bombas de hidrógeno, chocó con un avión cisterna durante una misión de reabastecimiento.

En aquella ocasión, los explosivos no nucleares de dos de las armas detonaron y esparcieron contaminación radiactiva en el sureste de España. El accidente nuclear de Palomares, por la localidad española en donde tuvo lugar, tuvo una gran repercusión internacional y que vuelve a ser debatido en cada aniversario.

