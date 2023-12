Unión Europea acordó iniciar negociaciones para el ingreso de Ucrania y Moldavia

Una cumbre de los líderes de la Unión Europea se celebra este jueves en Bruselas. En ella, uno de los temas clave era la posibilidad de adhesión de Ucrania, que ha hecho cada vez más urgentes sus llamados para ingresar al bloque. Foto: Bloomberg - Hannelore Foerster

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves en la cumbre que celebran en Bruselas abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. La decisión viene después de que Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano, enfatizara en la importancia de su ingreso, especialmente con el conflicto en curso contra Rusia.

“El Consejo Europeo ha decidido iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia”, informó el presidente de la institución, Charles Michel, a través de la red social X, en la que indicó que también concedieron el estatus de candidato a Georgia y que iniciarán negociaciones con Bosnia y Herzegovina “una vez que se alcance el grado necesario de cumplimiento de los criterios de membresía”.

En ese sentido, agregó que el Consejo Europeo ha invitado a la Comisión Europea a informar antes de marzo con miras a tomar tal decisión. “Una clara señal de esperanza para sus pueblos y para nuestro continente”, recalcó Michel.

De inmediato, el presidente ucraniano aseguró en la misma red X que la decisión es “una victoria para Ucrania. Una victoria para toda Europa”. En su visión, se trata de una victoria “que motiva, inspira y fortalece”.

La decisión sobre Ucrania enfrentaba la oposición de Hungría, en una postura que amenazaba romper en pedazos la unidad de la UE con relación a Ucrania. Los argumentos eran que Ucrania no había cumplido con los requisitos impuestos por el bloque para la adhesión y también ponían en duda la credibilidad de la Comisión Europea como un árbitro imparcial en la negociación.

Al llegar este jueves a la cumbre de mandatarios europeos, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, afirmó que “no hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar”. Orban no participó en la votación, al considerarla una “decisión errónea”.

“Hungría ha decidido que si los 26 (socios de Hungría en la UE) quieren seguir ese camino, que lo hagan. Hungría no quiere ser parte de esta errónea decisión y por ello no ha estado presente en la votación”, señaló el mandatario en un vídeo colgado en la red social Facebook.

Por su parte, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, también se tomó las redes sociales para celebrar la decisión de la UE y declaró que están “comprometidos con el trabajo duro que se necesita para convertirse en un miembro” del bloque.

“Moldavia abre hoy una nueva página con el visto bueno de la UE a las negociaciones de adhesión. Hoy sentimos el cálido abrazo de Europa. Gracias por su apoyo y su fe en nuestro viaje”, aseguró Sandu.

Michel agregó en la red X que con Bosnia y Herzegovina la UE únicamente comenzará las negociaciones de adhesión “una vez alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de afiliación”.

