Unión Europea destina EUR 2 millones para apoyar a Colombia tras el terremoto

En Pereira, donde buena parte del centro quedó destruido, hay, hasta la tarde del 11 de agosto, 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Unión Europea ha desbloqueado EUR 2 millones para ayudar a Colombia, que sigue buscando supervivientes entre los escombros tras el terremoto del lunes, anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia en todo lo posible. Estamos poniendo EUR 2 millones a disposición, para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas”, escribió en la red X la dirigente europea.

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Von der Leyen precisó además que Colombia ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que facilita el despliegue de ayuda mutua entre los socios del bloque y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos. La mandataria añadió que, tras esa activación, están trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana del lunes varias ciudades de la región cafetera y del Pacífico. En Pereira y Cali, edificios enteros quedaron reducidos a escombros. El balance de muertos es actualmente de 216.

El mismo lunes, Bruselas anunció la movilización de su servicio satelital Copernicus para apoyar las tareas de rescate.

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