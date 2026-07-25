Varios heridos en Berlín en un atropellamiento múltiple en el Día del Orgullo LGTBI

Participantes con banderas arcoíris durante el desfile anual del Orgullo LGBTQ+ del Día de Christopher Street (CSD) en Berlín, Alemania, el 25 de julio de 2026. Foto: EFE - FADI YOUSEF

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Varias personas resultaron heridas este sábado en Berlín durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI después de que un vehículo atropellara a varias personas en una de las zonas donde había participantes de la fiesta, informó la Policía.

“Presuntamente ha entrado un coche en el parque y ha atropellado a varias personas y, también visiblemente heridos, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten”, informó un portavoz en la cuenta de X de Berlín.

Las autoridades, que tienen desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de Policía durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, están en busca de “posibles sospechosos” responsables del atropello.

Según el diario Bild, el suceso ocurrió sobre las 20.00 GMT en la calle Lennéstrasse, aledaña al Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGTBI, un evento que reunió a cientos de miles de personas en la capital alemana.

Tras el suceso, el evento fue cancelado por los organizadores, según recogieron medios como Bild o la televisión NTV.

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