Video: Piloto le pide bajar a pasajeros de avión por exceso de peso

Un avión de easyJet que se encontraba en el Aeropuerto de Lanzarote, en Islas Canarias, España, le pidió a por los menos 20 pasajeros abandonar la aeronave. El piloto del avión se comunicó a través de los altavoces para decir que debido al mal tiempo y al exceso de peso no había sido posible despegar hacia el destino en el Aeropuerto de Liverpool, Inglaterra.

El vuelo estaba programado para despegar hacia las 9:45 p. m. del miércoles 12 de julio, hora local. Sin embargo, el avión no abandonó tierra hasta casi las 11:30 p. m, según informó Daily Mail. “Este avión pesado, combinado con una pista bastante corta y con las condiciones desfavorables actuales aquí en Lanzarote, es demasiado pesado para despegar”, dijo el piloto en un video que registro el hecho.

El piloto del avión hizo la petición de que algunos pasajeros abandonar la aeronave. “Me he sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia en esto y lo hemos hecho antes (...) Si es posible, me gustaría pedir hasta 20 voluntarios que decidan no volar a Liverpool esta noche”.

Fueron 19 las personas que decidieron sumarse a la petición del piloto y demorar su llegada a Liverpool. Los pasajeros que no viajaron esa noche no se quedaron con las manos vacías. “Si alguien quiere ser voluntario habrá un incentivo. El número actual que easyJet nos ha indicado es de hasta 500 euros por pasajero que no quiera volar esta noche”, aseguró el capitán del avión en el video.

