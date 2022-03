“Scheherazade”, el gigantesco yate en Italia que podría pertenecer a Putin

El lujoso superayate “Scheherazade”, que se encuentra en los astilleros frente a las costas italianas de Toscana, está envuelto de misterio, ya que podría pertenecer al presidente ruso Vladimir Putin.Varios yates pertenecientes a magnates rusos han sido incautados en Europa desde la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, pero confiscar el “Shererazade” sería, sin duda, un golpe grande si se comprueba que pertenece al líder ruso.

El yate de 140 metros de eslora, valorado en 700 millones de dólares, se encuentra en dique seco cerca de Massa, un lujoso balneario de Toscana, a pocos kilómetros de las canteras de mármol de Carrara y de Forte dei Marmi, uno de los destinos favoritos de los multimillonarios rusos.

Sometido desde hace varios meses a mantenimiento en el astillero de la empresa The Italian Sea Group, resulta casi imposible acercarse a la embarcación y no se detectan movimientos a bordo, señaló este miércoles una periodista de AFPTV.Para Cesare Cucurnia, un jubilado de 83 años, su presencia despierta curiosidad. “No sabemos quién es el propietario. Con seguridad no es una persona pobre. Probablemente es Putin”, comenta, mientras camina por el malecón.

La policía financiera italiana abrió una investigación para esclarecer si el yate pertenece a algún empresario ruso o incluso al propio presidente Putin, cuyas conclusiones se conocerán en los próximos días, precisó a la AFP una fuente cercana al caso.

”Estamos en fase de profundización, en general la más complicada. Estudiamos las actas. No siempre es fácil atribuir la propiedad” de una embarcación, sobre todo porque en muchos casos están a nombre de testaferros, lo que dificulta la identificación del verdadero propietario o beneficiario, explicó la misma fuente.

Fabricado en 2020 en los astilleros alemanes Lürssen, el yate cuenta con dos plataformas para helicópteros, una piscina, una sala de cine y una batería antidrones, según los administradores de la página SuperYachtFan, quienes se presentan como periodistas especializados en investigaciones.

Según la prensa, el “Scheherazade”, que enarbola la bandera de las Islas Caimán, pertenece a una empresa registrada en las Islas Marshall. Su capitán es británico, pero el resto de la tripulación era rusa, reveló el equipo del disidente ruso encarcelado Alexei Navalny, en un video publicado el lunes en YouTube, en el que atribuyen la propiedad del megayate a Vladimir Putin.

Según ellos, varios miembros de la tripulación pertenecen al FSO, organismo encargado de proteger a importantes personalidades rusas.Para el New York Times, las autoridades estadounidenses tienen material que vincula al presidente ruso con el lujoso barco, el cual realizó dos viajes, en 2020 y 2021, a la localidad costera de Sochi, a orillas del Mar Negro.La firma The Italian Sea Group aseguró que todo ello es falso. “La propiedad de ‘Scheherazade’ no puede ser atribuida al presidente ruso Vladimir Putin”, reaccionó en un comunicado, en el que cita “la documentación en su poder y los resultados de los controles realizados por las autoridades competentes”.

Cambio de tripulación:

Entrevistado por el New York Times, el capitán del “Scheherazade” sostuvo que nunca había visto al presidente ruso a bordo, aunque se negó a revelar el nombre del propietario, debido a que tiene la obligación por contrato de mantener la reserva.Por casualidad, o en una maniobra desesperada, toda la tripulación fue reemplazada en los últimos días.”

La tripulación estaba compuesta exclusivamente por rusos. Y de repente, toda la tripulación fue remplazada por personal con nacionalidad británica”, contó a la AFP Paolo Gozzani, secretario general de la confederación sindical CGIL de Massa.En un discurso el martes ante el parlamento italiano, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Italia más sanciones contra los multimillonarios rusos que pasan sus vacaciones en Italia.

”Debemos congelar sus propiedades, sus cuentas, sus yates, desde la nave ‘Scheherezade’ hasta la más pequeña. Debemos congelar los activos de todos aquellos que tienen en Rusia el poder de tomar decisiones”, clamó.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Italia ha confiscado más de 800 millones de euros (casi 900 millones de dólares) en activos pertenecientes a oligarcas, gracias a las sanciones decididas por la Unión Europea.

Entre ellos figura el yate “Sailing Yacht A”, de 530 millones de euros (580 millones de dólares), del multimillonario magnate del carbón y los fertilizantes Andrei Melnichenko.Italia también incautó el yate “Lady M Yacht”, de 65 millones de euros (71 millones de dólares), perteneciente a Alexei Mordashov, considerado cercano a Vladimir Putin.