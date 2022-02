Volodymyr Zelenskiy: “No le debemos nada a nadie, no concederemos nada a nadie”

Zelenskiy acusó a Rusia de arruinar las conversaciones de paz y descartó hacer concesiones territoriales, según reportó Reuters. Foto: RONALD WITTEK / POOL

Luego de que Vladimir Putin declarara la independencia de las regiones prorrusas en Donetsk y Lugansk, y que además ordenara la movilización de tropas rusas a dichas zonas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dio un discurso televisado en el que pidió la paz en la región y describió las acciones de la Federación Rusa como una violación de la integridad y la soberanía de Ucrania. Además, solicitó pasos “claros y efectivos” a sus socios occidentales.

En sus declaraciones, Zelenskiy acusó a Rusia de arruinar las conversaciones de paz y descartó hacer concesiones territoriales, según reportó Reuters, además de que ratificó el compromiso de su país de continuar por el camino de la diplomacia.

Según informó Kyiv Independent, el presidente ucraniano aseguró que “estamos dedicados a la vía pacífica y diplomática. Estamos en nuestra tierra. No le tenemos miedo a nada ni a nadie, no le debemos nada a nadie, no concederemos nada a nadie. No es febrero de 2014, sino febrero de 2022. Es un país diferente. Hay un ejército diferente. Hay un único objetivo: la paz”.

Entretanto, se sabe que se está adelantando una reunión de emergencia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aseguró que “este paso es una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales de la organización y va en contra de los Acuerdos de Minks. Como todos los Estados participantes de la OSCE, Rusia se ha comprometido a respetar la soberanía y la integridad territorial de los demás. Hacemos un llamado a Rusia para que rescinda inmediatamente esta decisión. El reconocimiento solo alimentará más tensiones y separará a las poblaciones que viven en estas regiones del resto de su país, Ucrania”.

