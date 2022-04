Zelenski insta a Joe Biden a visitar Ucrania: “Debería venir aquí a ver”

Volodimir Zelenski, en su entrevista con CNN, aseguró que la batalla en el Donbás, donde hay cerca de 40.000 soldados ucranianos, puede ser “brutal y decisiva”. Foto: Agencia AFP

En una entrevista concedida a CNN, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, instó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a visitar Ucrania. “Creo que lo hará”, afirmó Zelenski cuando se le preguntó si estaba al tanto de algún plan para concretar una visita por parte del presidente de Estados Unidos. “Pero es su decisión y depende de la situación de seguridad, por supuesto. Sin embargo, creo que es el líder de los Estados Unidos y por eso debería venir aquí a ver”, agregó.

Ahora bien, el panorama no es muy claro. El jueves pasado, ante unos periodistas, Biden dijo que Estados Unidos decidirá pronto si enviará a un alto funcionario a Ucrania como muestra de apoyo, pero algunas fuentes sugirieron a Reuters que la administración está considerando al secretario de Defensa, Lloyd Austin, o al secretario de Estado, Antony Blinken. Además, el viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una entrevista que Biden no tiene programada una visita, según se lee en The Guardian.

Además de referirse al mandatario estadounidense durante la entrevista de CNN, el líder ucraniano aseguró que no cederá territorio en el este del país para poner fin a la guerra con Rusia y advirtió que la guerra en el Donbás, en el este de Ucrania, puede ser “brutal y decisiva”. “Por eso es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla puede influir en el curso de toda la guerra”, manifestó Zelenski, quien aseguró que en dicha zona hay cerca de 40.000 soldados ucranianos.

