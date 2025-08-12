No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Zelenski, marginado en las negociaciones, advierte que Rusia intentará engañar a EE. UU.

Con la guerra en su punto más sangriento, Ucrania y Europa temen que la cumbre Trump-Putin en Alaska termine favoreciendo a Moscú.

Marc Santora | The New York Times
12 de agosto de 2025 - 01:22 p. m.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Foto: AFP - HANDOUT

Ucrania teme que el Kremlin intente convencer al presidente Trump en las conversaciones ruso-estadounidenses en Alaska de que Ucrania, y no Rusia, es el obstáculo para la paz.

Mientras el presidente Donald Trump y el presidente Vladímir Putin se preparan para reunirse en Alaska el viernes, poniendo fin a años de aislamiento diplomático del líder ruso con Occidente, los líderes ucranianos marginados advirtieron que el Kremlin intentaría “engañar a Estados Unidos” cuando el mandatario presionara para poner fin a la guerra.

El presidente de...

Por Marc Santora | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

Rusia

Estados Unidos

Volodimir Zelenski

Guerra en Ucrania

Ucrania

PremiumEE

Donald Trump

Vladimir Putin

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar