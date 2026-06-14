Explosiones, helicópteros y oro: preguntas y respuestas sobre la muerte del Niño Guerrero

Fotografía cedida por el Gobierno de Venezuela que muestra la ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Foto: EFE - Gobierno de Venezuela

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Tuvieron que pasar casi cinco días para que el gobierno venezolano admitiera que, en las minas de oro del sur del país, se había desplegado un operativo militar. Sin embargo, la primicia no la dio la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sino quien avala su gobierno desde el pasado 3 de enero: Donald Trump, el mandatario estadounidense que informó que un “ataque cinético” mató a Niño Guerrero, uno de los líderes de la organización criminal Tren de Aragua.

Pese a comunicar la noticia, muchos cabos quedaron en el aire. No se detalló el lugar exacto en donde ocurrió la explosión, tampoco se dijo la fecha ni se habló del protocolo para identificar los restos de Guerrero. Mucho menos se habló de cómo se dio con el paradero del jefe criminal que estaba en fuga desde noviembre de 2023, cuando desmantelaron la cárcel de Tocorón que le servía como “palacio”, ni qué sucedió con los otros líderes de la zona.

Runrun.es se planteó todas estas preguntas y buscó las respuestas a este operativo minero-militar que se mantuvo en “secreto” durante días.

¿Qué pasó?

La noche del viernes 12 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos, en colaboración con Venezuela, había matado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como el Niño Guerrero, el líder más visible de la banda criminal Tren de Aragua.

La información la publicó en su perfil de su red social Truth Social, junto a un video en el que se ve en un plano cenital cómo una vivienda, rodeada de tierra amarilla, explota. La toma es parecida a las detonaciones que han volado decenas de supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Aunque Trump no indicó que el hecho ocurrió en Venezuela, su ministro de Guerra, Pete Hegseth, aclaró poco después que a Guerrero lo mataron dentro de “un complejo del Tren de Aragua en Venezuela”. Más tarde, el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) detalló que sucedió al sureste del estado Bolívar.

El comunicado del Minci es apenas la primera información oficial que sale a la luz luego de que habitantes de poblaciones de Las Claritas y el Kilómetro 88, en el municipio de Sifontes, denunciaron que el martes 9 de junio arrancó un operativo militar en los yacimientos mineros de la zona.

Ese día, helicópteros sobrevolaron el área a baja altura, mientras que los uniformados, vestidos completamente de negro, se desplegaron por las calles de los pueblos y desalojaron varias minas.

Reporteros de Bolívar señalaron que las tropas que llegaron provenían de otros estados del país. Una vez que se instalaron, llamaron a los locales para que se unieran a ellos.

Esa afirmación va de la mano con un documento del 6 de junio pasado, que firmó el general de División, Delfín Alfredo Espinoza Torres, director de personal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y que ordena a todos los oficiales y efectivos de tropa profesional especializados en operaciones especiales a reunirse el 9 de junio en el Cuartel General de la GNB (Cogeguarnac), en la urbanización El Paraíso, en Caracas. La imagen del comunicado la difundió el exdiputado y expreso político Américo De Grazia.

El político también divulgó un comunicado de la alcaldía del municipio Caroní, al norte de Bolívar, que suspende el transporte público hacia el sur del estado desde el martes 9 de junio.

Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, los pobladores decidieron encerrarse en sus casas y bajar las santamarías de sus comercios por varios días. Cientos de mineros, que no residen allí, quedaron a la deriva y comenzaron a salir del lugar. Otros se quedaron a la espera de que el gobierno les diga qué hacer.

De acuerdo con la AFP, los uniformados continuaban allí el jueves, cuando había “decenas de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas”, así como vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

¿Cuándo mataron supuestamente a Guerrero?

No hay fecha exacta de la ejecución del líder del Tren de Aragua. Ni Trump ni el gobierno venezolano especificaron cuándo lo mataron. Solo Hegseth asomó que había sido a principios de la semana sin mencionar el día.

Esa revelación de Hegseth coincide con el inicio del operativo militar sucedido en Las Claritas y el Kilómetro 88.

Un día antes de la toma de los efectivos, el lunes 8 de junio, supuestos inversionistas estadounidenses recorrieron varias minas de oro del municipio El Callao así como plantas procesadoras de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que están en esa jurisdicción. Así lo confirmó el alcalde de la zona, Coromoto Lugo, a El Pitazo. Aquel movimiento fue la excusa para que los uniformados inspeccionaran yacimientos que están bajo el control exclusivo del gobierno.

Un minero entrevistado por la AFP en las minas de la Concesión Las Brisas de Cuyuní, cercanas al pueblo del Kilómetro 88, aseguró que el día que comenzó el operativo hubo tres explosiones. Otras fuentes en el lugar afirmaron que se lanzaron tres bombas desde los helicópteros que sobrevolaban el sitio.

¿Dónde mataron a Guerrero?

Ese es otro misterio que no tiene respuesta oficial. El Minci señala que fue en Bolívar, el estado más grande de Venezuela, que tiene una superficie de 240.000 km2, ligeramente menor a la del Reino Unido. Pero hay un dato clave: indican que fue en el sureste de la entidad, que coincide con la vasta zona minera en donde hubo los operativos.

Aunque no se ha especificado el lugar, hay una foto y un video que publicó este viernes el periodista Fritz Sánchez –conocido por denunciar la violencia, el daño ambiental y los conflictos que ocurren en el Arco Minero– que podrían ser la prueba del sitio en donde sucedió la explosión que mató a Guerrero.

Sánchez detalló que la imagen corresponde a la Concesión Brisas de Cuyuní, el mismo lugar en donde los mineros consultados por la AFP dijeron que habían sucedido los estallidos.

El periodista aclara que en ese punto estaba la base del “Sindicato” –término con el que se designa a los grupos criminales que controlan una zona minera en Venezuela– pero ni los locales sabían quién vivía allí.

¿Hay pruebas de que Guerrero estaba en la vivienda que explotó?

Nada de esto se conoce hasta el momento de la publicación de esta nota. No se sabe a cuál morgue llevaron los restos del líder del Tren de Aragua o si se hizo un proceso de verificación de su cadáver a través de pruebas genéticas. Su destino, hasta ahora, parece ser el mismo que el de los tripulantes de las lanchas que Estados Unidos ha explotado en pedazos en el Caribe y el Pacífico.

¿Qué hay en los yacimientos de Las Claritas y el Kilómetro 88?

Entre ambos pueblos están dos de las minas con las reservas de oro más grandes del continente: Las Brisas de Cuyuní y Las Cristinas. Durante los años 90, empresas canadienses obtuvieron las concesiones de explotación de ambas.

Las Brisas del Cuyuní es un extenso yacimiento de oro y cobre cercano al Kilómetro 88. Allí se instaló en los 90 la minera Gold Reserve, que emprendió el proyecto de oro Las Brisas. La mina alberga reservas estimadas en más de 10 millones de onzas de oro y 1,4 millones de libras de cobre.

Las Cristinas, que colinda con Las Brisas y está hacia el pueblo de Las Claritas, estuvo operada por la minera Crystallex International Corporation. Sus reservas son unas de las más grandes del mundo y están estimadas en más de 17 millones de onzas de oro.

Durante el proceso de nacionalización que Hugo Chávez emprendió entre 2008 y 2010, ambas minas fueron expropiadas. El mandatario declaró que sus concesiones estaban extintas, lo que provocó que las compañías exigieran a Venezuela indemnizaciones multimillonarias a través de procesos de arbitraje internacionales.

Pero lejos de que el Estado activara en estos yacimientos empresas mineras nacionales, el gobierno chavista permitió que allí se instalaran bandas criminales armadas, conocidas como “sindicatos”, las cuales ejercen su poder por medio de la violencia y la extorsión, y mantienen a los mineros en condiciones de esclavitud moderna.

Al menos desde 2012, el control de la zona lo tiene el Sindicato de Las Claritas, cuyo líder es Juan Gabriel Rivas Núñez, apodado Juancho. En 2015 llegó allí Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica, otro de los líderes del Tren de Aragua, quien estableció una alianza con Juancho para dominar el terreno mientras huía de la justicia.

La presencia de Petrica en Las Claritas hizo suponer que el Niño Guerrero se refugió allí luego de que el gobierno venezolano desmantelara el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, la sede original del Tren de Aragua.

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