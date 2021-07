Finaliza la búsqueda de sobrevivientes en edificio colapsado en Miami

El enfoque de la misión cambiará a partir de este miércoles, y los equipos se concentrarán en recuperar los cuerpos de entre los escombros, según informan medios locales. “Basándonos únicamente en los hechos, no hay posibilidad de supervivencia”, dijo el subjefe Ray Jadallah del Miami-Dade Fire Rescue.

Las autoridades en Miami informaron que los equipos de rescate que trabajan en Surfside, la zona del derrumbe de un edificio residencial, ya no buscarán sobrevivientes. El enfoque de la misión cambiará a partir de este miércoles, y los equipos se concentrarán en recuperar los cuerpos de entre los escombros, según informan medios locales.

“Basándonos únicamente en los hechos, no hay posibilidad de supervivencia”, dijo el subjefe Ray Jadallah del Miami-Dade Fire Rescue a las familias en una sesión informativa privada, de acuerdo con el New York Times. Jadallah dijo que no han encontrado ningún signo posible de vida: una alerta de un perro o imágenes capturadas por algunas cámaras instaladas en el lugar. “Se ha determinado que esta noche haremos la transición de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación”, explicó Jadallah.

Margarita Castro, bombero de Miami-Dade Fire Rescue, dijo que los perros de búsqueda serán reemplazados por perros entrenados para olfatear restos humanos, de acuerdo con el Nuevo Herald. “La frecuencia de la búsqueda sigue siendo la misma, nada más cambia. Nuestra única responsabilidad en este momento es encontrar a los miembros de su familia”, dijo Jadallah de acuerdo con el mismo diario estadounidense.

La cifra de muertos por el derrumbe parcial del edificio aumentó a 46, mientras 94 personas siguen desaparecidas, dijeron este miércoles las autoridades. La parte restante del edificio fue demolida en la noche del domingo con una explosión controlada, antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida.

Los hechos

Un bloque de 55 apartamentos, parte del complejo Champlain Towers South, ubicado en Surfside, cerca de Miami, se derrumbó en la madrugada del jueves 24 de junio, en uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos. El edificio fue construido hace 40 años, y tenía 12 pisos de altura. Fueron las unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón que aún es investigada por las autoridades.

El evento permanece en gran medida sin explicación, aunque se sospecha que puedan haber incidido el mantenimiento y la estructura del edificio, obras de construcción cercanas y el aumento del nivel del agua. Un informe de 2018 señaló “daños estructurales importantes”, así como “grietas” en el sótano del edificio, según documentos publicados por la alcaldía de Surfside, cuyos 6.000 habitantes están conmocionados por lo ocurrido.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que aún se están realizando estudios para verificar la estructura de un edificio similar, Champlain Towers North, que podrían explicar el derrumbe. Este edificio está siendo monitoreado porque fue construido al mismo tiempo, con los mismos materiales y por los mismos arquitectos. “Esta información tendrá que ser analizada y tomará varias semanas, después de las cuales tendremos una mejor idea de las anomalías que podrían existir”, dijo.