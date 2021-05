¿Funcionó el experimento de vacunación en Serrana, Brasil?

Estudo do Butantan em Serrana comprova que a vacina controla pandemia. 95% de redução nos casos de mortes, de 86% em internações e de 80% em casos sintomáticos de Covid-19. Veja os detalhes do estudo, que imunizou 95% da população adulta com a Coronavac. https://t.co/GgLSGgL2WZ